Mens sangerinden Julie Berthelsen med grønlandske rødder ikke bryder sig om ordet 'eskimo', lyder der andre toner fra Lars-Emil Johansen, tidligere landsstyreformand i Grønland.

Til Kristeligt Dagblad siger han:

- Jeg er stolt af at være eskimo. Det er mine rødder at komme fra det eskimoiske folk, siger han.

- Jeg anerkender, at der er mennesker, der føler ubehag ved ordet, men så vidt jeg ved, er det ikke opfundet af kolonialister, men af indianerstammer for meget, meget længe siden i betydningen de, der spiser råt kød. Og det gjorde vores forfædre jo, fordi de ernærede sig af havets rigdom, fisk, sæler, hvaler. For mig er det en konstatering. Hvis man endelig vil lede efter noget kolonialistisk, kan man vel finde det i ordet ' grønlænder'. Det er et dansk ord og ikke et, som vi har i vores sprog.

- Men hvad folk tillægger ordet eskimo, rager mig en papand. Jeg har en stolthed ved at være eskimo, og den er der ingen, der kan rokke ved.

Udtalelsen kommer efter flere ugers debat omkring brugen af eskimo. Det startede i USA, hvor Dreyer’s Grand Ice Cream droppede navnet Eskimo Pie. Siden fulgte Hansens Is, der droppede Eskimo-navnet, inden Nationalmuseet fulgte trop og droppede ordet.

God idé har det lydt fra sangerinden Julie Berthelsen til Ekstra Bladet:

- Det er, som om man altid møder en mur af bedrevidende, dominerende og højerestående. Jeg tror blot, at man nu både ønsker og prøver at skabe nye veje. For inuitterne selv. I sidste ende kan det være, at netop dét også gør, at vi i eget land kan begynde at blive bedre til at opbygge værdier, selvtillid, viden, orden og ændre på både adfærd og problemer, siger Julie Berthelsen.