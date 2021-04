Espresso House i ny modvind: - Vi beklager

Et tykt lag støv og snavs og spor af skimmelsvamp på hylder og kanter ved to kølenehder.

Det var, hvad Fødevarestyrelsen blev mødt af, da de lavede fødevarekontrol på Espresso House i Hellerup 13. april.

På det seneste besøg har kaffebaren i Hellerup fået den dårligste anmærkning, der kan gives, i deres kontrolrapport.

De har fået en sur smiley og oven i hatten har virksomheden også fået en bøde på 10.000 kroner.

Det er i rengøringen, det er gået galt, og Fødevarestyrelsen noterer, at de udover spor af skimmelsvamp har fundet et tykt lag støv, kaffegrums, snavs og krummer under inventar.

I opvaskeområdet fandt man snavs, mens der i salgsområdet også blev fundet snavs i kanter og bund af af køleskuffer.

Fødevarestyrelsen har før været efter den landsomspændende kæde af kaffebarer, når det kommer til kontrolrapporter, hvor der tidligere har været problemer med køleenheder og den juice, der blev solgt på kaffebarerne.

Kaffebar har ikke levet op til standarden

Ekstra Bladet har været i kontakt med Espresso House, der i et skriftligt svar fortæller, at de er kede af sagen og tager det fulde ansvar.

- Hvorfor er det sket igen?

- Først og fremmest er vi utrolig kede af denne sag, og vi beklager meget, at vi i Hellerup ikke har levet op til vores egne og Fødevarestyrelsens krav og standarder til rengøringen. Vi tager fuldt ud ansvar for denne hændelse, og har fulgt op på alle de procedurer, der ligger til grund.

- Er det godt nok?

- Vi tager naturligvis dette meget seriøst og har fulgt op på vores procedurer i kaffebaren i Hellerup, så vi sikrer, at den til fulde lever op til fødevarelovgivningen.

- Kan I forstå, hvis nogle kunder mister tilliden til jer på baggrund af flere sager?

- Alle vores gæster kan føle sig helt trygge hos os. Vi beklager og vi tager som kæde fuldt ansvar for denne menneskelige fejl, der er sket i Hellerup. Vi har kun glade smileys i vores kaffebarer – og den vil vi naturligvis også have tilbage i Hellerup.

- Hvad vil I gøre for at rette op på de her problemer?

- Vi har naturligvis standarder og rutiner for at sikre denne rengøring, men vi må i dette tilfælde i Hellerup desværre konstatere, at de ikke har været fulgt tilstrækkeligt. Det beklager vi meget, og vi tager som kæde fuldt ansvar for denne menneskelige fejl.

- Bliver jeres medarbejdere oplært godt nok i hygiejne og rengøring? Hvordan kan det så ske igen?

- Vi har klare rutiner og standarder for rengøring, som alle vores kolleger læres op i. Vi beklager meget, at vi i kaffebaren i Hellerup ikke har levet op til disse. Vi har fulgt op i denne kaffebar, så vi sikrer, at den til fulde lever op til fødevarelovgivningen.

Dermed skal Espresso House i Hellerup i gang med at gøre rent til næste gang Fødevarestyrelsen kommer på besøg.