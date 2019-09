Et år efter KU-shitstorm: Alt bliver vendt og drejet

Rusforløbene på de danske universiteter løber af stablen netop nu, og på jurastudiet på Københavns Universitet er de særligt opmærksomme på ikke at komme til at krænke de nye studerende.

Sidste år følte flere elever sig nemlig stødte over et mexicanskinspireret festtema, der var planlagt til introturen, hvorefter tutorerne blev påbudt af Det Juridiske Fakultet at ændre det få dage inden, festen skulle afholdes. Noget, der vakte stor debat.

Men denne gang er tingene mere gennemtænkte, mener Milan Sufi, som er tutor på jurastudiet på KU.

- I år har vi virkelig taget højde for alt, siger Milan Sufi til Ekstra Bladet.

Shitstorm

Det udviklede sig til en decideret 'shitstorm', da Det Juridiske Fakultet sidste år sendte en mail til tutorerne på jurastudiet, hvor de bad dem om at ændre temaerne til en af deres fester.

Men der er ikke blevet lavet om på retningslinjerne for rusforløbet, oplyser Kristian Lauta, som er Prodekan for Det Juridiske Fakultet. Til gengæld vægtes dialogen mellem fakultet og tutorerne højt, så de undgår, at lignende situationer opstår igen.

- Fakultetet har talt meget mere med tutorerne om, hvordan og hvorledes det skal foregå i år, end vi har gjort tidligere. Og vi går op i, at temaerne for dette års fest ikke kan blive mistolket af nogen, oplyser Lauta til Ekstra Bladet.

- Jeg har selvfølgelig løbende set til planlægningen, men de har selv stået for hele forløbet. Jeg har fuld tillid til, at tutorerne kan styre det, fastslår han.

Nyt tema i år

Tutorerne har længe været i tænkeboks over, hvilke temaer der skal danne ramme for årets festligheder, fortæller tutor Milan Sufi.

- I år er et af temaerne studenterfest. Alle skal have hvidt tøj og studenterhuer på, og så får alle studentergaver, som er temaer for næste dags udklædning, siger tutoren og understreger, at farven på huen selvfølgelig er ligegyldig.

- Vi har oplevet den samme begejstring for temaerne til festerne i år, som der var blandt mange af de studerende sidste år. Dog minus klagerne.

Nej til udklædningsforbud

På trods af de mange holdninger til emnet har Københavns Universitet ikke tænkt sig at sætte en stopper for temafester, oplyser Jasper Steen Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet, til Ekstra Bladet.

- Der er ikke noget udklædningsforbud på universitet. Det har der aldrig været, og det kommer der heller ikke til at være. Men vi har revideret vores retningslinjer for, hvordan vi håndterer sager om krænkende adfærd på universitetet, fortæller Winkel.

Andre har forebygget

Det er ikke alle universiteter, der har oplevet at få klager på baggrund af et rusforløb.

- Vi har aldrig oplevet det, fortæller Annette Lund, som er studiechef på Syddansk Universitet.

Hun mener, at det er afgørende at fokusere på forebyggelse frem for at skulle slukke ildebrande, efter skaden er sket.

- Vi har haft en tradition med, at vores rusvejledere er ansat i vores organisation. Så det vil sige, at det ikke er deres arrangement, men at det er SDU's, siger Annette Lund og tilføjer, at de endnu ikke har haft anledning til at gøre noget anderledes.