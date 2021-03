Et år efter skrækbillederne: Else kan stadig græde ud af det blå

- Sagen satte dybe spor både i Else og os pårørende, og vi har stadig svært ved at have tillid til ældreomsorgen i Aarhus Kommune, siger Charlotte Ahm, værge og barnebarn til 91-årige Else Marie Larsen

Afsløringen af de forfærdelige forhold for den demensramte Else Marie Larsen på plejecenteret Kongsgården i Aarhus satte en lavine af kritik, forargelse, vrede og afmægtige følelser i gang, da de skjulte optagelser fra TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' blev vist med al sin kynisme, gru og grove omsorgssvigt.

Men nu knap et år efter sagen rullede, kan selv en nyhed om, at ældrerådmand i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) trækker stikket ved årets udgang ikke bringe bedre balance i Charlotte Ahms bearbejdning af skandalen, som hun som værge for Else og med sin baggrund som sosu-assistent kom til at stå i midten af.

Charlotte Ahm fotograferet sammen med sin farmor, Else, i en glad stund. Det var ikke just glæde, der var fremherskende, da sagen om Else blev afsløret og siden førte til debat af ældreplejen i Aarhus Kommune. Privatfoto

- Både Else og vi pårørende har et efterslæb med især manglende tillid. Det har intet at gøre med det dygtige, søde personale på Elses nye plejecenter, men svigtene og løgnene på Kongsgården satte sig dybe spor i os alle.

- Det værste ved det hele var nok, at jeg kunne fejlvurdere en person så voldsomt, som det var tilfældet, siger Charlotte Ahm med henvisning til, at den af de ansatte, hun følte sig mest sikker på, bedrev omsorgsfuld pleje af hendes bedstemor senere viste sig - via de skjulte optagelser - at være den, der behandlede Else allerdårligst.

Elses barnebarn Charlotte Ahm er så langtfra tilfreds med, hvad sagen om hendes farmor har fået af konsekvenser for de involverede og ansvarlige i Aarhus Kommune. Foto Mads Frost

Skreg som ind i h......

Den nu 91-årige farmor til Charlotte Ahm har heldigvis fået det bedre efter flytningen til et nyt plejecenter, men mishandlingen på Kongsgården har alligevel sat sig varige spor.

- Hun (Else) får ikke længere de vredesudbrud, hvor hun pludselig sad og hamrede ned i bordet, og hun er blevet mere smilende og glad og har fundet sin gamle personlighed humormæssigt. Men hun kan stadig pludselig begynde at græde ud af det blå og være utryg, fortæller Charlotte Ahm med henvisning til de afskyelige, skjulte optagelser fra, hvor Else dinglede i en lift over sin seng i syv minutter, mens to sosu-assistenter følelseskoldt gentog, at hun skulle forrette sin nødtørft ned i en ble på sin seng.

Charlotte Ahm er også værge for sin farmor og har nydt godt af sin egen professionelle baggrund som uddannnet sosu-assistent i forbindelse med sagen om Else. Foto Ernst van Norde

- Hun kunne skrige som ind i h......, når hun skulle op i en lift efter den oplevelse, og hun er stadig utilpas og utryg, når det sker nu, men ikke panisk.

Vi slipper ikke kontrollen

Uanset coronapandemien også har sat sine begrænsninger, er det nu en større sjældenhed, at Else kommer væk fra sit plejecenter og på familiebesøg.

Den nuværende pleje og omsorg er ifølge Charlotte Ahm milevidt fra de TV 2-optagelser fra Kongsgården, der bl.a. viste, at Else blev tvunget til ting, hun ikke ville, blev talt grimt til og kunne træffe at gå i op til 24 timer uden at få skiftet ble med adskillige urinvejsinfektioner til følge.

Den nu 91-årige Else er blandt andet elsket af sin store familie for sit humoristiske og normalt glade væsen, som det kan ses her på billedet. Privatfoto

- Selvom vi alle er glade for, hun kom væk fra Kongsgården, så har vi så meget med i rygsækken derfra af mistillid, at vi (de pårørende) er ekstra opmærksomme på hendes trivsel og velvære. Vi kommer nok aldrig til at kunne slippe kontrollen med hende og overlade alt til personalet, siger Charlotte Ahm.

Kort om Else-sagen Else Marie Larsen nåede at være tre år på Kongsgården, og hendes familie henvendte sig i den periode 30 gange til personale og kommune i bekymring over deres dengang 90-årige mor, bedstemor og oldemors trivsel. Først efter, at Charlotte Ahm i 2019 havde kontaktet TV 2 og dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' blev produceret, skete der noget i sagen. Aarhus Kommune fik i første omgang nedlagt fogedforbud mod offentligggørelse af tv-udsendelsen, da de blev bekendt med de skjulte optagelser. Ekstra Bladet valgte dog at trodse fogedforbuddet og vise dele af de skjulte optagelser, og siden blev hele dokumentaren vist på TV 2. Vis mere Luk

For få konsekvenser

Mens Else Marie Larsen og hendes familie stadig betaler en pris for de grove svigt, der skete på plejecentret Kongsgården, har sagen kostet alt for lidt for både de direkte involverede og den politisk ansvarlige ældrerådmand, Jette Skive (DF), der i denne uge proklamerede sin afgang fra kommunalpolitik med årets udgang.

- Jette Skive burde være gået for længst. Hun har ganske enkelt ikke håndteret sagen med den fornødne alvor, og jeg er glad for, at andre kræfter kan komme til, siger Charlotte Ahm og tilføjer, at det rigtigste i hendes optik havde været, at Jette Skive havde trukket sig, da sagen rullede i foråret og sommeren i fjor.

Charlotte Ahm, der selv i en længere årrække har arbejdet med ældreomsorg i Aarhus Kommune, mener så langtfra, at sagen - i bredere forstand - har fået de konsekvenser, den burde.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger førte Else-sagen til en fyring og en omrokering og til omskoling for tre-fire ansatte.

- Vi anmeldte fire af de ansatte på Kongsgården til politiet for næsten et år siden, men vi aner intet om, hvorvidt anmeldelsen har kastet noget af sig, siger Charlotte Ahm.