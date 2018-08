Et-årig dreng kvæstet af jernstang

Lørdag formiddag blev en et-årig dreng uheldigvis kvæstet af en jernstang, da hans far prøvede at redde ham fra en væltende transportør

En tragisk ulykke skete lørdag formiddag, da en far ved et uheld kvæstede sin egen søn med en jernstang.

Uheldet skete på en rideskole på Tysingevej i Kirke Såby, hvor en far i selskab med sin et-årige søn gik og arbejdede.

En transportør var ved at blive flyttet, hvorefter den væltede. For at redde sin søn fra den væltende transportør, greb faderen ud efter sin et-årige søn. Uheldigvis stod faderen med en jernstang i hånden, som ramte drengen i hovedet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politis vagtchef Henrik Olesen til Ekstra Bladet.

Fløjet til Rigshospitalet

Drengen pådrog sig af slaget med jernstangen flere kvæstelser i hovedet.

- Vi ser på hændelsen som et tragisk uheld. Vi har undersøgt sagen, og umiddelbart er der ingen, der kan drages til ansvar for ulykken, siger vagtchef Henrik Olesen.

Den et-årige dreng blev hurtigt fløjet i en lægehelikopter til Rigshospitalet til behandlinger for kvæstelser i hovedet.

- Jeg kender ikke drengens status lige nu, men det er et rent uheld og en meget ulykkelig hændelse under alle omstændigheder, siger Midt- og Vestsjællands Politis vagtchef Henrik Olesen.