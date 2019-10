- Et af de største og vigtigste fund i nyere tid

En række arkæologer må have svært ved at få armene ned i øjeblikket.

I nærheden af byen Luxor på den vestlige bred af Nilen, Egypten, har de nemlig gjort et fund, der allerede er blevet kaldt et af de 'største og vigtigste i nyere tid' af den øverste i ministeriet for egyptiske antikviteter, Dr. Mostafa Waziri.

Fundet består af mere end 20 antikke trækister, de fleste af dem fra 'Den sene periode', når man taler om det gamle Egypten (664 til 332 år f.Kr.)

Nogle af kisterne er dog fra det tidligere 18. Dynasti, hvilket betyder, at de kan være mere end 3500 år gamle.

Det skriver BBC.

Oplysninger omkring det ekstraordinære fund er stadig sparsomme, men det forlyder, at man vil fortælle mere på en pressekonference lørdag.

Allerede i sidste uge offentliggjorde det egyptiske ministerium, at man havde gjort et fund i Luxors vestlige dale.

Her ses de storslåede kister: Foto: Egypt Antiquities Ministry