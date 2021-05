Et af verdens syv vidundere skal renoveres for 137,5 millioner kroner

Med et budget på 137,5 millioner kroner er ambitionerne for renoveringen af det enorme Colosseum i Rom tårnhøj.

Det skal give en helt ny oplevelse af monumentet, skriver The Guardian.

Renoveringen strækker sig over to år, og imens det står på, må de cirka syv millioner turister, der hvert år besøger et af verdens syv vidundere, væbne sig med tålmodighed.

Nyt udtræknings-gulv

Tilbage i 1800-tallet blev det originale gulv lavet af træ og dækket med sand fjernet i forbindelse med en arkæologisk udgravning.

Siden har det ikke været muligt at bevæge sig hen over det område, hvor gladiatorer kæmpede mod hinanden eller vilde dyr helt tilbage i de første år efter Kristus.

Men det skal et nyt udtræknings-gulv ændre på.

- I 2023 får vi Colosseum med sin pragt og sin arena tilbage, siger den italienske kulturminister, Dario Franceschini.

Gulvet skal dække hele midten af arenaen og give en oplevelse af at bevæge sig rundt på kamppladsen. Derudover skal det beskytte mod vind og vejr. Foto: Alvise Armellini

Gulvet har til formål både at beskytte det verdensberømte monument mod regn og andre vejrforhold, men det skal også give turister en ny oplevelse af, hvordan det var at bevæge sig hen over kamppladsen.

Ud over oplevelsen har den italienske kulturminister også i tankerne, at det flere tusind år gamle monument skal kunne rumme kulturelle begivenheder.

- Det er et ambitiøst projekt, der vil hjælpe med at bevare og beskytte monumentet og forbedre dets anvendelighed, sagde han.

Da den enorme kamp-arena i sin tid var i brug, kunne den rumme op til 60.000 tilskuere.