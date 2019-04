Et anderledes arbejde: Rosa fra Sydfyn forædler roser

Rosa er til roser i en sådan grad, at hun er blevet verdensberømt for at skabe roser, som ingen har set før

Det er svært at konkurrere med Vor Herre. På bare syv dage skabte han hele universet inklusive blomster, træer, bjerge, dyr og mennesker.

Rosa Eskelund på Sydfyn gør sit bedste. Men hun skal bruge en halv snes år på at skabe én ny rose! Men det lykkes.



Så man kan sige, at Rosa Eskelund lever af at gå Gud i bedene. Gennem årene har hun skabt en række nye roser, og hver gang, en ny rose præsenteres, er det ensbetydende med, at Rosa har realiseret endnu en drøm.

Rosa Eskelunds have med havudsigt ligner ikke umiddelbart, et sted, hvor der skabes blomster-histori.e

Udefra her i den lille, smukke gade med ned til Dyreborg Vig tæt på Faaborg er det umuligt at forestille sig, at der sker en historisk udvikling af roser i nummer 9. Et smukt hus med plæne ned til fjorden. Et lille drivhus og en smuk have. Men det ligner ikke et gartneri.

- Nej, For her er ingen produktion. Her er udelukkende udvikling. Men i det lille drivhus kan du se et eksemplar af hver af de roser, jeg gennem årene har skabt. Jeg er rose-forædler. Ikke producent, forklarer Rosa.

Hver rose er unik

Lidt længere nede ad gaden har Rosa dog et større drivhus, hvor hun fremavler de roser, der skal til, for at hun kan gennemføre det forædlingsarbejde, som nye roser er produktet af.

- Jeg vælger ud fra skønhed, duft, farve og sundhed, forklarer Rosa om sit arbejde.

- Hver rose, jeg skaber, er unik på den måde, at der ikke findes nogen blomst magen til. Jeg udvælger de roser, der skal bruges. Jeg bestøver. Jeg eksperimenterer - for at skabe en rose, der ligner det, jeg forestiller mig.

- Frugten fra en rose indeholder op til 50 kerner. Dem sår jeg - og cirka 25 procent af kernerne spirer og vokser op. Så vælger jeg ud til den videre forædlingsproces. Jeg vælger ud fra skønhed, duft, farve, sundhed. Mine roser skal være kompakte og sunde.

De nye roser, der finder nåde for Rosas kritiske blik, tager hun stiklinger fra - dem kloner hun og opformerer, og så tager hun de nye roser med til diverse blomstermesser rundt omkring i verden.

Drømmen er himmelblå

Her kommer de professionelle gartnere og producenter - og de kan så købe rettighederne til at producere de nye roser.



På verdensplan findes der fem-seks roseforædlere på Rosas plan.

- Det har været et hårdt slid at nå hertil. Men sammen med min mand har jeg fået skabt en virksomhed, vi kan leve af - og som vi nyder at arbejde i hver eneste dag.

- Vi har solgt patenter til et halvt hundrede lande. Et af vore største markeder er Kina.

Rosas drøm er at skabe en smuk, himmelblå rose. Det har ingen forædler endnu kunnet præstere.



Blå bog Rosa Eskelund, Dyreborg



59 år



Født i Kolding med dansk far og siciliansk mor



Gartner med speciale i roseforædling



Gift med Harley og mor til Camilla og Anders

Rosens navn og betydning

Har har Rosa skabt roser, der er blevet opkaldt efter kendte danskere.

Gennem årene har en række kendte danskere lagt navn til Rosas nye roser - og berømthederne har med glæde deltaget i ’barnedåben’.

Tre gange har kronprinsesse Mary døbt en af de nye roser.

Dette samme har kgl. skuespiller Ghita Nørby; den ene gang endda en rose dedikeret til hende, nemlig ’Fru Nørby’.

Også Lise Nørgaard, kvinden bag ’Matador’, har fået sin egen rose, ’Lise Nørgaaard rose’. Den blev døbt under festlige rammer på Dyrehavsbakken nord for København, hvor der er en ’kopi’ af Korsbæk.

Vis den til et barn

Der er noget helt specielt over roser. Alle kender roser. Det er en blomst, som følger menneskers liv fra vugge til grav, fra barselbuket over dåb, konfirmation, bryllup og til begravelsen.

- Og vis et lille barn en hvilken som helst anden blomst og spørg, hvad det er. Barnet siger: ’En blomst’. Vis barnet en rose, og det svarer: ’Det er en rose’. Roser er noget særligt og jeg er altså døbt Rosa. Det er ikke noget, jeg har fundet på sidenhen, siger Rosa med et smil.

