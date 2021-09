Et billede af Lodbjerg Fyr kostede Torben Hedegaard 500 kroner

Den professionelle fotograf fra Thy vidste ikke, at det kunne blive rigtig dyrt at tage billeder i Naturstyrelsen områder - det lærte han på den hårde måde

Altid med sit kamera under armen, elsker Torben Hedegaard fra Thy at gå en tur i nationalpark Thy.

Men for nogle uger siden fik den erfarne fotograf sig lidt af en overraskelse.

Et billede af Lodbjerg fyr kostede pludselig Torben Hedegaard 500 kroner.

Og ikke nok med det, mente Naturstyrelsen, at Torben Hedegaard skulle betale yderligere 500 for hver gang, han havde været i nationalparken.

- Det havde lukket hele biksen, hvis jeg skulle betale den regning, siger Torben Hedegaard, der heldigvis fik forhandlet sig en kontrakt igennem.

Men nu sidder han tilbage og undrer sig:

- Er jeg den eneste, som skal det?

Torben Hedegaard har nu betalt de 1000 kroner for at få lov til at fotografere i Nationalpark Thy, men han undrer sig over, hvor mange fotografer, der ligesom ham, ikke anede, at det var reglerne. Foto: Privat

Kontrakt efter indkomst

Det er halvandet år siden, at Torben Hedegaard fik cvr-nummer. Før var fotograferingen blot en mangeårig hobby - en hobby, hvor han har taget mange billeder i naturen.

- Jeg lever bestemt ikke af billederne fra nationalparken – tværtimod. Det er kun fordi, jeg elsker at gå en tur i området, og så er det et lille supplement til alt det, jeg ellers laver.

Den kontrakt, som Torben Hedegaard og Naturstyrelsen efter meget skriveri frem og tilbage blev enige om, afhænger af den indkomst, Torben Hedegaard har ud af de billeder fra nationalparken.

- Indtil april 2022 skal jeg betale 1000 kroner for at tage billeder i nationalparken. Så må jeg tage alle de billeder jeg vil, og jeg må også sælge dem. Til april vil de (Naturstyrelsen red.,) revurdere, om prisen skal sættes op. Det kommer an på, hvor mange billeder jeg har solgt.

Naturen er allemandseje

Når man udfordrer Torben Hedegaard på, om det ikke er i orden, at personer med et cvr-nummer, skal betale et beløb for at tjene penge i et område, er han ikke enig.

- Den første ting, jeg slet ikke synes er i orden, er, at der ikke er skiltet med det. Det er så moderne at skilte med alt muligt, men man kan ikke oplyse, at det ikke er lovligt tage billeder i området, hvis man har et cvr-nummer.

Naturstyrelsen: Det koster penge at tage billeder i vores områder Ekstra Bladet har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Naturstyrelsen for at få svar på flere spørgsmål. Blandt andet hvordan Naturstyrelsen holder styr på hvem og hvor mange, som tager billeder på deres områder, og om naturen ikke er allemandseje. Men det har ikke været muligt med et interview - i stedet har styrelsen svaret følgende på mail: - På Naturstyrelsens arealer er det som udgangspunkt gratis at lave film- og fotooptagelser, med mindre der tale om egentlige erhvervsmæssige aktiviteter. - Der er tale om et gebyr for erhvervsmæssig benyttelse og ikke en bøde. Gebyrets størrelse skal på den ene side afspejle markedspris og på den anden side sikre ligebehandling, således at Naturstyrelsen ikke skaber unfair konkurrence. - Det opkrævede gebyr i den konkrete sag er opkrævet i overensstemmelse med styrelsens retningslinjer. Efterfølgende er ”dagstilladelsen” ændret til en ”årstilladelse”, hvorfor fotografen er blevet krediteret for den allerede betalte dagstilladelse. - Den konkrete sag giver anledning til, at vi vil se på vores retningslinjer igen. Vis mere Vis mindre

- Derudover synes jeg, at naturen er allemandseje. Det er Naturstyrelsen som er sat til at passe og pleje området, men det er ikke deres solnedgang eller deres hav, siger Torben Hedegaard, der mener, at et enkelt billede faktisk bidrager nok, når der både et skat og moms betalt.

- Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som tager billeder i området. Har de andre samme aftaler som mig? Eller betaler de 500 kroner per gang de tager billeder i området? Jeg ved det ikke. Men jeg synes, at der mangler nogle klare retningslinjer og bedre skiltning, slutter den nordjyske fotograf.