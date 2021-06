Et billede fik Facebook til at slette Vivians konto

Facebook yder censur mod sine brugere.

Det mener Vivian Anita Alexandru, efter at det sociale medie i slutningen af april pludselig slettede hendes konto. En handling hun ikke har fået nogen begrundelse for efterfølgende.

Ifølge den 29-årige kvinde skyldes deaktiveringen formentligt de vedvarende kritiske ytringer om coronapandemien, som hun har delt på Facebook.

Det sociale medie har indtil videre svaret Vivian Anita Alexandru med rungende tavshed, men til Ekstra Bladet medgiver de nu, at deaktiveringen af hendes konto skyldes støtten til en kontroversiel bevægelse.

Sådan ser det ud, når Vivian Anita Alexandru forsøger at logge ind på Facebook. Privatfoto

Den 29-årige mor til to har givet Ekstra Bladet indgående indsigt i sagens forløb. Hun har indsendt al dokumentation, som Facebook kræver for at behandle en sådan sag, men svaret er aldrig kommet.

- Jeg synes, at enhver form for anklage skal være begrundet. Om det er 16 års fængsel eller deaktivering af en Facebook-profil, synes jeg, at alle mennesker fortjener at få at vide, hvad de har gjort galt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Hun fastholder, at hun aldrig har opført sig truende eller ubehageligt over for andre på det sociale medie. Derfor må grunden findes i hendes politiske holdninger, mener hun.

- Jeg har været en del af grupper på Facebook, som forholder sig kritisk til coronarestriktionerne, De er blevet lukket ned, så jeg tror, at det er derfor, de også lukker mig ned nu, lyder det fra Vivian Anita Alexandru.

Vivian Anita Alexandru har på flere billeder vist sin støtte til konspirationsgruppen QAnon, og det går ikke ifølge Facebook. Privatfoto

Ekstra Bladet har været i kontakt med Facebook, der oplyser, at det mener, at Vivian Anita Alexandru repræsenterer den kendte konspirationsbevægelse QAnon , der er stærkt kritiske over for blandt andet den politiske håndtering af coronapandemien.

'Vi har fjernet profilen for at overtræde vores retningslinjer omkring QAnon. Vi tillader ikke sider, grupper eller profiler, der repræsenterer QAnon, og fjerner dem og administratorerne bag, selv når indholdet i sig selv ikke er voldeligt, skriver Camilla Nordsted, kommunikationskonsulent for Facebook i Norden i en mail.

- Facebook deaktiverer altså konti, som tilhører folk, der er aktive i coronakritiske grupper. Hvad skyldes det?

- Vi gør vores bedste for at ramme den rette balance mellem på den ene side at give folk mulighed for at diskutere, debattere og dele deres personlige oplevelser og holdninger i forbindelse med covid-19, samtidig med at vi arbejder fokuseret på at fjerne misinformation om covid-19, der kan udgøre en sundhedsfare.

Hvad er QAnon? På få år er konspirationsteorien QAnon vokset dramatisk. Godt hjulpet af sociale medier og senere coronapandemien har fænomenet QAnon på bare tre år vokset sig ud af skyggerne fra det mørke internet til at blive en politisk bevægelse, der også har støtter i Danmark. FBI advarer om, at konspirationsteorien kan føre til terrorisme, og i sommeren 2020 lukkede Twitter og Facebook flere tusinde konti. Fænomenet QAnon startede på den omstridte hjemmeside 4chan i oktober 2017 med enkeltstående beretninger fra en anonym bruger, som kaldte sig Q og hævdede at have væsentligt kendskab til en indre magtkerne i statsapparatet – ’Den dybe stat’. Den mystiske Q gav kryptiske hints om den angivelige magtgruppe, som skulle true både nationen og alle frie amerikanere. De meldinger er blevet fortolket og viderebragt af anonyme følgere (Anon) – som har givet bevægelsen dens navn. I sin kerne bygger konspirationen på, at en skjult venstreorienteret magtelite af demokrater og Hollywood-kendisser - som både er satanister og pædofile - forsøger at undergrave den amerikanske stat og kidnapper børn og tapper dem for blod for at forlænge deres liv. Ifølge støtterne er USA’s tidligere præsident Donald Trump manden, der kan stoppe denne sammensværgelse. Vis mere Vis mindre

Vivian Anita Alexandru er forbløffet over svaret fra Facebook, men indrømmer, at hun har delt billeder, hvor hun under en coronademonstration står med et flag, der repræsenterer QAnon-bevægelsen.

- Hold da op. På grund af et billede? Ja, jeg støtter QAnon-bevægelsen, men hvorfor kunne de ikke give mig den grund selv?

Facebook oplyste i august 2020, at de fremover ville fjerne grupper og konti, der repræsenterer QAnon-bevægelsen.

Camilla Nordsted lover dog afslutningsvist, at Vivian Anita Alexandru nok skal få svar på anmodningen om at få sin sag behandlet.

'Vi bestræber os altid på at gennemgå sager så hurtigt og effektivt som muligt, mens vi samtidig skal sikre os, at det bliver gjort grundigt og med øje for væsentlige detalje', skriver hun.

Det skabte stor debat, da modstandere af coronarestriktioner i januar brændte en dukke, der bar et billede af statsminister Mette Frederiksens ansigt under en demonstration i København. Foto Kenneth Meyer

Vivian Anita Alexandru blev landskendt, da hun i marts blev anholdt og sigtet for at dele et billedet af en brændende dukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt på.

Det fik blandt andet Ekstra Bladet til at dele det samme billede. Sigtelsen blev senere droppet af Østjyllands Politi.