Et coronapas for et turpas

I LEGOLAND er gartnerne i fuld gang i miniland. De mange mini-kopier af Danmarks kendte bygninger og områder bliver taget ind hvert år i november for at blive vasket, tjekket og så sat ud igen lige inden sæsonåbningen.

På Bakken er forberedelserne også i gang - her er det dog ikke med minifigurer, men med hegn.

For i denne sæson vil man ikke kunne bevæge sig frit ind og ud ad Dyrehaven, men i stedet igennem to kontrolleret indgange, og resten af indgangene vil være hegnet af.

Så hvis du planlægger en tur med familien, er det vigtigt lige at tjekke op på reglerne de forskellige steder.

I Legoland vil man skulle igennem to tjek, før man kan bevæge sig ind i parken. Første tjek er nogle meter fra hovedindgangen, hvor der vil stå ansatte og tjekke en negativ coronatest. Næste tjek er den sædvanlige billetkontrol.

De hårde FAQ - hvad skal du huske For overhoved at må komme ind de forskellige steder, er det vigtigt, at du medbringer en ikke ældre end 72 timer gammel, negativ coronatest.

Det er ligegyldigt, om det er en PRC-test eller en lyntest. Børn under 15 år behøves ikke medbringe test. Derudover er det vigtigt, at medbringe ID. Det er ikke nødvendigt, at din test er mindre end 72 timer gammel hele dagen. Den skal blot være mindre end 72 timer gammel på ankomsttidspunktet. Testen skal fremvises enten digitalt eller som udprint. Det er som noget nyt også muligt at se resultatet af sin lyntest på sundhed.dk eller i appen MinSundhed. Hvis man har været smittet med COVID-19, er der ikke et krav om at fremvise en negativ test. I dette tilfælde skal der fremvises dokumentation for en positiv COVID-19-test, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for Tivoli-besøget. Det er ikke muligt at komme ind i forlystelsesparkerne uden negativ test, selvom man er færdigvaccineret. Vis mere Luk

Klargøring, planlægning og indhegning

Selvom stederne rundt omkring i Danmark efterhånden har corona på rygraden, er der dog kommet endnu en ting til de eksisterende mange restriktioner. Nemlig fremvisning af negativ test.

Derfor har der også været gang i forberedelsen rundt omkring i landet.

Og i Dyrehavsbakken har de været i gang med hegn.

- På fredag den 26. marts, når vi åbner Bakken op igen, vil man skulle gå hen til de to ind- og udgange, som vi har sat op ved parkeringspladsen ved Dronningenporten og ved Cirkusrevyen, siger Pernille Danielsen, presseansvarlig.

Den kommende tid vil det være dette syn, som møder gæsterne i Dyrehavsbakken. Foto: Pernille Danielsen

- Det vi gjorde sidste år, var at have fem indgange, hvor vi alle steder havde sat nogle kamera-tællere op, så vi hele tiden vidste, hvor mange der var inde på Bakken. De samme kamera har vi stadig, men nu har vi været nødt til at hegne Bakken endnu mere af for at henvise til de steder, hvor vi også står og tjekker de negative tests.

Selvom Bakken normalt er et frit tilgængeligt sted, overskygger glæden ved at åbne op, de nye restriktioner.

- Det er jo et middel for at vi kan åbne. Så sådan må det være, siger en optimistisk presseansvarlig

Der kommer til at være to kontrolleret ind- og udgange. Sidste sæson havde Bakken fem ukontrolleret ind- og udgange, hvor der dog var sat en kamera-tæller op, der talte antallet af gæster. Foto: Pernille Danielsen

Kviktest ved Nimb

I Danmarks mest besøgte turistattraktion er de også klar til deres åbningsdag på lørdag den 27. marts.

Her gælder samme regler angående test, som ved landets andre forlystelsesparker. Men Tivoli har taget et skridt videre og sørget for samarbejde med Falck-testcenter, som holder til ved Nimb lige overfor hovedindgangen.

- Hvis der skulle være en gæst uden dokumentation henviser vi til et af de offentlige testcentre tæt på Tivoli for eksempel Kødbyen eller alternativ vores eget testcenter som har til huse i Nimb bygningen ud med Hovedbanegården, siger Torben Plank pressechef i Tivoli.

Det er ikke fordi, at man skal komme uden dokumentation til Tivoli, for testcenteret ved Nimb kan ikke rumme mere end omkring cirka 50 mennesker i timen.

- Vi tror på, at vores gæster er forberedte og ser egentlig ikke de store udfordringer i det – vi har i forvejen en god værkstøjskasse og covid-19 er ikke længere noget nyt. Vi er vant til at håndtere det – også med et smil. Det er egentlig ikke så besværligt og vi er sikre på at gæsterne også tager situationen med stoisk ro.

Fem ting der åbner i påsken Tivoli Åbner den 27. marst. Entre: 135 kroner for personer over 8 år. Her har du dog ikke mulighed for at prøve forlystelser. Der skal tilkøbes turpas til 245 kroner. Bakken Åbner den 26. marts Entre: Gratis. Skal du prøve forlystelser, skal man købe et turbånd til 249 kroner. Er man under 135 koster båndet 189 kroner. Legoland Åbner den 27. marts. Entre: 299 kroner i påsken for alle over tre år. BonBon-Land Åbner den 30. april. Entre: 219 kroner for alle over 90 centimeter. Tivoli Friheden Åbner den 1. april Entre: For alle over 90 centimeter 140 kroner. Her kan du ikke prøve forlystelser. Der kræver et turbånd til 135 kroner.

Virtuel krammer fra Pjerrot

Meget i 2021-stilen vil den ikoniske Pjerrot-figur være digital, når børnene på fredag løber ind i Dyrehavsbakken.

Foran Pjerrots hus vil der nemlig være en stor plakat med en QR-kode, som børnene kan scanne og derpå få en personlig hilsen og en virtuel krammer fra ham, indtil han igen kan optræde.

Og Pjerrot ham selv er mere end klar til den dag.

- Jeg står og hopper som køer, når de skal på græs, griner Morten Eisner, der er manden bag den hvide makeup.

Morten Eisner har ikke prøvet andet end at være Pjerrot under corona. Dog vil han slet ikke kunne optræde på åbnignsdagen på fredag grundet forsamlingsforbuddet. Foto: Dyrehavsbakken

- Det er selvfølgelig mega frustrerende ikke at kunne optræde, men der sker noget hele tiden, og måske sker der noget nu, mens vi snakker sammen. Jeg håber i hvert fald, at der ikke går mange uger, dage eller minutter før jeg igen kan sprede noget glæde - det trænger vi til, siger Eisner.

Når Pjerrot igen kan åbne sine døre, vil forestillingen ikke have corona som overskrift.

- Jeg kan selvfølgelig ikke tage et barn med op på scenen, men så kan jeg lave så mange andre ting, der kan underholde lidt på afstand, slutter den optimistiske mand.