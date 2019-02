Et flertal af danskerne siger nej til at hjemtage IS-krigere

Et flertal af danskerne siger nej til at tage fremmedkrigere hjem. Det viser en måling, som Nordstat har foretaget for Jyllands-Posten.

Her svarer 65 procent nej på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal følge en opfordring fra USA om at hjemtage og retsforfølge IS-krigere i Syrien, der ellers risikerer at slippe fri.

15 procent mener, at IS-krigerne skal tilbage til Danmark, og 20 procent svarer "ved ikke".

Flere danske politikere har ligeledes afvist, at personer, der er rejst fra Danmark til Syrien eller Irak for at kæmpe for terrororganisationen Islamisk Stat, må komme hjem igen.

Men torsdag fastslog justitsminister Søren Pape Poulsen imidlertid, at "faktum er, at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til Danmark".

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bakker op om den vurdering.

- De (IS-krigerne, red.) må meget gerne blive væk, men vi kan blive nødt til at tage imod dem, sagde han til TV2 torsdag aften.

Alligevel fastholder Dansk Folkeparti, at alle danske fremmedkrigere skal fratages statsborgerskabet. Også selv om de ikke har dobbelt statsborgerskab.

Det vil i praksis sige, at de pågældende personer vil blive gjort statsløse.

- Jeg mener ikke, at vi er bundet på samme måde, som Søren Pape Poulsen har sagt, at vi er, sagde gruppeformand Peter Skaarup (DF) til Ritzau torsdag aften.

- Det må komme an på en prøve, og den prøve er vi klar til at tage fra Dansk Folkepartis side.

I den nyeste vurdering af terrortruslen mod Danmark lyder det fra PET, at godt 30 danske fremmedkrigere stadig befinder sig i konfliktzonen.

Debatten om fremmedkrigerne er taget til, i takt med at Islamisk Stats sidste bastion i landsbyen Baghouz i det nordlige Syrien er blevet nedkæmpet.

Som fysisk stat betragtes kalifatet som besejret, men tusinder af IS-krigere er fortsat spredt ud over Irak og Syrien.