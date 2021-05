Et kram går verden rundt - bombarderet med had

Et kram fra spanske Luna Reyes går lige nu verden rundt.

På billedet ses den unge Røde Kors-medarbejder kramme en mand fra Senegal, der lige er kommet i land på stranden i den spanske enklave Ceuta på spidsen af det afrikanske kontinent.

Manden er lige svømmet fra Marokko til Spanien, men de spanske myndigheder har allerede besluttet, at de 2700 migranter skal sendes tilbage til Marokko

- Han græd. Jeg gav ham min hånd, og han krammede mig. Han klyngede sig til mig. At jeg omfavnede ham, var hans livsline, har Luna Reyes tidligere fortalt til The Guardian.

Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Her er krammet, der nu går verden rundt og har skabt stor debat i Spanien. Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix

Bombarderet med had

Men selv om den 20-årige kvindes varme kram af mange er set som det ultimative symbol på næstekærlighed og hjertevarme, så er alle ikke glade. Tværtimod.

Luna Reyes har fortalt til den spanske tv-station RTVE, at hun er blevet bombarderet med ubehagelige kommentarer i sådan grad, at hun har måttet slette sine sociale medier.

- De siger, at min kæreste er sort, og de vil ikke stoppe med at fornærme mig med forfærdelige og racistiske ting, siger hun til RTVE.

Efterfølgende er billedet også blevet en stor sag i Spanien, hvor flere ministre og andre højtstående politikere roser Luna Reyes og tager afstand fra højreekstremisternes had. Her fra økonomiminister Nadia Calvino og beskæftigelsesminister Yolanda Diaz.

Diplomatisk krise

Den spanske regering er havnet i problemer og har beordret ekstra politi til det lille spanske landområde på toppen af Marokko, hvortil flere tusind migranter er ankommet de seneste dage. Mange af dem svømmende.

- Regeringen benytter alle midler til at beskytte Spaniens territoriale integritet, siger den spanske indenrigsminister, Fernando Grande-Marlaska, på et pressemøde.

Tirsdag greb også marokkansk politi ind, da situationen udviklede sig. Marokkanske betjente benyttede ifølge en korrespondent fra nyhedsbureauet AFP tåregas til at opløse en menneskemængde af personer, som håbede at komme ind i EU.

Situationen bekymrer også i Bruxelles, hvor EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson, kalder situationen 'uden fortilfælde' og 'bekymrende' under en debat i Europa-Parlamentet tirsdag.

Tusindvis af migranter er svømmet i land i Ceuta. Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

Johansson sender en klar besked til Marokko om at sikre, at der sættes en stopper for forsøg på at krydse grænsen til EU ulovligt.

- Det vigtigste er, at Marokko nu fortsætter med at stoppe de uregelmæssige grænsepassager, og at dem, som ikke har ret til tophold, på ordentlig og effektiv vis bliver returneret, siger Johansson.

Hun understreger, at de spanske grænser i Afrika også er europæiske grænser.

I forvejen er der diplomatiske spændinger mellem Spanien og Marokko. Det skyldes, at Spanien har ydet hjælp til lederen af en gruppe, der kæmper for uafhængighed i Vestsahara.

Vestsahara har været besat af Marokko siden 1970'erne.

