Et lys i coronamørket

Coronapandemien og hele verdens nedlukning har bragt meget sorg, sygdom og ensomhed med sig. Men der er små lys i mørket, og for nogle er den tvungne ro nærmest en gave. Det gælder for nybagte mødre og de helt nyfødte borgere.

- Vi ser en masse positive følger for de helt nyfødte børn, at der er så meget ro omkring dem og deres forældre. Især betyder det, at amningen for flere kommer hurtigt og succesfuldt i gang, siger Sonja Eskandari. Hun er privat jordemoder og internationalt certificeret ammekonsulent og ser mange gravide og nybagte møder i sin klinik på Frederiksberg. Klinikken tilbyder akut ammehjælp og er derfor ikke underlagt myndighedernes restriktioner om at holde lukket til efter nytår.

Bedre amning og sunde børn

- Vi har allerede set de første resultater. Et studie fra England viser, at nyfødte hurtigere er tilbage på deres fødselsvægt end før corona. Nu er de gennemsnitligt på femtedagen på samme vægt, som da de blev født, mens det før hed på tiendedagen.

Ifølge Sonja Eskandari er det ikke overraskende, at amningen etableres hurtigere og nemmere i denne tid, hvor langt de fleste nybagte mødre bliver hjemme og ikke modtager besøg.

- Når man ikke skal ud af huset hele tiden eller får besøg af hele familien, der skal se baby, har man ro til at give den lille, hvad den har behov for hele tiden. Og det er lige det, vi altid anbefaler; ro og støtte til at etablere en succesfuld amning, siger jordemoderen.

- Det er rigtig godt for både mor og barn at have fuld fokus, og det vil undre mig, hvis ikke vi snart kan se resultater af undersøgelser, der viser, at flere børn bliver ammet i denne periode end før coronakrisen.

Am selvom du er smittet

Der er forskellige procedurer på de respektive sygehuse landet over, men for alle gælder det, at man testes lige op til fødslen. Når man ikke en test, fordi fødslen går akut i gang, vil man blive podet af hospitalspersonalet. Og testens resultat har ikke kun betydning for selve fødslen, men også for ammeforløbet efterfølgende. - Er man negativ, skal man selvfølgelig amme som normalt, siger Sonja Eskandari. - Er man testet positiv, anbefales man også at amme. Men der bør man bruge mundbind og holde en ekstra god hygiejne ved blandt andet at spritte brystet af før og efter amning og rengøre alle overflader omkring. - Der er ikke noget, der tyder på, at coronavirus findes i mælken, selvom moderen er smittet. Normalt danner moderen antistoffer i mælken, hvis hun selv er syg, som beskytter barnet mod at få sygdommen. Vi plejer at kalde det første råmælk, som produceres, for 'den første vaccination', så anbefalingen er at amme sit barn, selvom man selv er smittet, siger jordemoderen.

Forholdsregler ved hjemmebesøg

Som privat jordemoder tager Sonja Eskandari og hendes kollega også ud i private hjem, og hun oplever en stigende efterspørgsel på hjemmebesøg.

- Mange vil hellere have, at vi kommer til dem, fordi de - meget forståeligt - ikke ønsker at bevæge sig ud i verden med den lille. Vi kommer gerne ud i private hjem, men vi kommer med hele udstyret på, og vi understreger, at der ikke må være andre til stede end mor og barn. Vi tager selvfølgelig alle forholdsregler, siger Sonja Eskandari.

Selv har hun kun kendskab til meget få smittede gravide eller spædbørn.

- Jeg hørte fra én gravid, der var smittet, men heldigvis kun havde milde symptomer. Og en anden fortalte, at hendes baby på fem måneder var testet positiv.

Ifølge sundhedsstyrelsen er der ikke noget, der tyder på, at gravide skulle være mere modtagelige for smitte eller få værre sygdomsforløb end andre. Ud fra et forsigtighedsprincip har myndighederne siden foråret alligevel anbefalet gravide i tredje trimester at arbejde hjemmefra og undgå unødig fysisk kontakt med andre.

Sonja Eskandari råder i øvrigt gravide til at være påpasselig og tage samme forholdsregler som alle andre.

- Det er da ikke rart at skulle føde med corona, så selvfølgelig bør man være forsigtig op til fødslen, siger hun.