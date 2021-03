Ét møde kan sende aktierne i rødt

På et pressemøde onsdag forventes chefen for den amerikanske centralbank at tale om en rentestigning - og det kan få konsekvenser på aktiemarkedet

Et to dage langt møde i den amerikanske centralbank afsluttes onsdag aften.

Herefter holder chefen for centralbanken et pressemøde, hvor han vil præsentere de vigtigste pointer i de nye konklusioner, man når frem til på mødet.

Det er de ord, centralbankschef Jerome Powell siger her, som kan få stor indflydelse på aktiemarkedet.

- Der er i virkeligheden en vis uklarhed om, hvad han præcis vil sige. Det, der er diskussionen, er, hvor langt den amerikanske centralbank vil tillade at renterne stiger, inden de føler, de skal gribe ind, siger chefstrateg hos Nykredit, Frederik Engholm, til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frederik Engholm er chefstrateg hos Nykredit, hvor han holder øje med de store udviklinger på markederne. Foto: Nykredit

Venter på nyt

Netop rentestigningerne er lige nu alfa-omega for aktiemarkedet, som spændt venter på at få informationer om, hvordan fremtiden ser ud for renterne.

- I første omgang handler det om, at de endnu ikke har signaleret nogen villighed til at gribe ind. Det har for eksempel den europæiske centralbank allerede gjort.

- Det gjorde de netop, fordi de frygter, at en for tidlig og for hastig stigning af renterne kan medvirke til at underminere det økonomiske opsving, som er under opbygning, siger Frederik Engholm.

Topinvestor: Det tror jeg på i fremtiden

Forskellige reaktioner

Den europæiske og den amerikanske centralbank ser dog tilsyneladende forskelligt på, hvordan man skal reagere på rentestigningerne.

- Powell og den amerikanske centralbank har indtil videre signaleret, at man ikke er voldsomt bekymrede for stigninger i renten, fordi det i virkeligheden afspejler, at folk forventer, den amerikanske økonomi bevæger sig hurtigere ud af krisen.

- Diskussionen er, hvornår en centralbank skal gribe ind. Og det er det, jeg tror, han i hvert fald kommer til at diskutere, siger Frederik Engholm.

- Det ser ud, som om rentestigningerne skræmmer investorerne. Hvorfor bliver de skræmt væk, når centralbanken ikke er bekymret?

- Jeg tror, Powell kommer til at gøre en del ud af at sige, at selvom inflationen kommer til at være lidt højere på kort sigt, og væksten er lidt stærkere, så kommer de ikke til at hæve renterne.

- Det er det signal, man gerne vil have. I virkeligheden stoler markedet indtil videre ikke 100 procent på det signal. Der er nogle, der er bange for, at inflationen og væksten kan blive så stærk, at centralbanken er nødsaget til at hæve renten, siger Frederik Engholm.

Derfor skal danske investorer bekymre sig

Derfor rammer det aktier

Grunden til, at rentestigninger er dårligt nyt for aktiemarkedet, er, at det giver mulighed for at placere sine penge i andet end aktier.

- Det er dårligt for aktiemarkedet, at renten bliver højere, og alternativerne til at købe aktier bliver mere attraktive. I en periode har det jo været sådan, at renterne over næsten hele verden har været så lave selv på relativt lange statsobligationer og realkreditobligationer.

- De har simpelthen været så lave, at man for manges vedkommende ikke engang har haft lyst til at putte penge i det. Det, der så sker, når renterne stiger lidt mere, er, at de begynder at blive et nogenlunde alternativ til aktier for nogen, siger Frederik Engholm.

Ny på markedet? Her er topinvestorens bedste råd

De aktier er udsatte

Rentestigningerne kan komme til at påvirke aktiemarkedet over en bred kam, men nogle aktier er mere udsatte end andre.

- Det er mange af dem, vi kalder 'vækstaktier'. Det er techgiganter som Tesla blandt andet, altså nogle af dem, hvor man har en forventning om, at de kan vokse sig virkelig store over de næste ti år. Den slags aktier, hvor man har meget store forventninger til deres fremtidige indtjening.

- Det er den del af aktiemarkedet, der har drevet den positive udvikling, vi så i 2020. Derfor bliver sidste års vindere, som rigtig mange har købt ind i, hårdt ramt af rentestigninger, siger Frederik Engholm.