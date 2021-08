Et nyt Taliban: Men fremtiden er stadig dyster

Det er et anderledes Taliban, der nu sidder for enden af bordet i Afghanistan, men det er stadig ikke Guds bedste børn, vurderer ekspert

Taliban har taget magten over Afghanistan.

Og allerede dagen derpå er der meldinger om, at deres krigere går fra dør til dør og henretter afghanere, der har samarbejdet med Vesten. Modsat melder den øverste ledelse i den islamistiske bevægelse om amnesti til alle og skolegang for kvinder.

Men hvad skal man tro på, og hvordan bliver fremtiden for den menige afghaner, når kaosset har lagt sig? Det har Ekstra Bladet spurgt en Afghanistan-ekspert om.

Nye toner

I 90'erne var musik, dans og tv forbudt under Talibans styre, men det bliver næppe hverdagen for afghanerne igen.

Det mener Mona Kanwal Sheikh, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

- Det er et andet Taliban i dag. Hvis man ser på deres udmeldinger fra ledelsen i Qatar og den militære ledelse, handler de jo om, at piger gerne må gå i skole, og at man skal give amnesti til de folk, der har arbejdet for de internationale styrker.

- De forsøger at holde deres tropper i ro, og de forsøger at melde ud, at de er en anderledes bevægelse, end de var i 90'erne. Og det kommer jo toppen af organisationen, må man sige.

De udmeldinger kommer blandt andet fra bevægelsens frygtede leder Haibatullah Akhundzada, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet om.

Haibatullah Akhundzada har siden 2016 siddet på tronen som den øverste mullah i Taliban. Foto: Ritzau Scanpix

Allerede tirsdag bliver verdenssamfundet formentlig klogere på, hvilken politisk plan, Taliban har for Afghanistan, fortæller seniorforskeren:

- Man afventer lige nu, at de kommer med en politisk erklæring, hvor man forventer, at Mullah Baradar, som var medstifter af Taliban, kommer med en plan for, hvad det er for et styre, der kommer i Afghanistan.

- Men man skal huske, at Taliban jo stadig er en ultrakonservativ, islamistisk bevægelse. De går ind for en ekstrem segregering og omfavner et særligt straffesystem, advarer hun.

En Taliban talsmand har blandt andet været ude og sige, at det bliver op til domstolene, om der igen skal ske henrettelser, stening og amputationer.

Svært at kontrollere

Trods lovning om det modsatte, fortæller det britiske parlamentsmedlem og formand for den britiske udenrigskomite, Tom Tugendhat, i et interview med BBC Radio , at Taliban er i færd med at dræbe de afghanere, der har arbejdet for vesten.



Det er dog svært at vide, hvad der reelt sker i den den afghanske hovedstad, Kabul, i disse timer, vurderer Mona Kanwal Sheikh:

- Taliban prøver at kontrollere deres fodsoldater gennem disciplinerende udmeldinger fra ledelsen. Men udfordringen er jo, om de overhovedet kan det. Nu har det taget magten, og spørgsmålet er jo så, om de kan forvalte den på en måde, så den udmønter sig hele vejen gennem organisationen.

- De har frigivet en masse fanger fra fængslerne. Og dem, der sad i disse fængsler, var jo alle mulige kriminelle også. Og der er også en masse militser og kriminelle bander på gaden, som plyndrer huse, så det svært at vide, om det er Taliban eller andre, der begår overgreb mod civile.

En talsmand for Taliban udtalte søndag, at man vil danne en 'åben, inkluderende islamisk regering', og at styreformen i Afghanistan snart vil blive afklaret.