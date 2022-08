'Et råb om hjælp': Trumps svigersøn ydmyget

Om få dage udkommer Jared Kushners selvbiografi 'Breaking History', og skal man tro anmelderne, er der få ting i verden, som er mere spild af tid end at læse den.

En, der har læst alle 500 sider, er litteraturkritiker i den amerikanske avis The New York Times Dwight Garner, og han chokeret over, hvor ringe bogen er:

'Kushner ligner en mannequin og skriver som én', skriver Garner i sin anmeldelse, der pt. bliver delt igen og igen i de amerikanske medier.

Huffington Post og The Independent kalder anmeldelsen for 'brutal', mens den ifølge The Hill både er 'svidende' og 'skarp'.

Jared Kushner er gift med ekspræsident Donald Trumps datter Ivanka Trump, som han har tre børn med. Da Trump rykkede ind i Det Hvide Hus, rykkede Kushner med.

Han blev længe anset som en af de mest magtfulde i Trump-administrationen, selvom han 'blot' var ansat som rådgiver. Fred i Mellemøsten og genvalg til svigerfar under præsidentvalget i 2020 var blandt hans vigtigste arbejdsopgaver.

Uden sjæl

Det er de fire år med Trump som præsident, der nu er blevet til Kushners erindringsbog.

Men bogen er 'uden sjæl' og skrevet, som var den en ansøgning, mener Dwight Garner.

'Sproget er som en ansøgning til et universitet. En typisk sætning: 'I et miljø med maksimalt pres lærte jeg at ignorere forstyrrelser og i stedet presse på for resultater, der ville forbedre liv'.

'Et råb om hjælp'

Og så skorter det mildest talt heller ikke på al den ros, som Kushner ifølge ham selv har fået gennem årene.

Tidligere kolleger har blandt andet kaldt ham 'et geni', 'fantastisk' og 'en af de bedste lobbyister'.

'Et råb om hjælp', som en terapeut ville sige, konstaterer Dwight Garner tørt.