Et sjovere år for folk med denne boligform

I år er det lidt mindre sjovt at eje sin bolig

'Det er penge ud ad vinduet.'

Den sætning har du nok hørt i flere variationer, hvis du bor til leje - om det er med din gode vilje eller ej.

Men i år kan du godt fortælle din bedrevidende omgangskreds, at det faktisk ikke har været helt galt at være lejer i forhold til at være boligejer.

Det skriver Finans.

Ingen lofter

Huslejepriserne har nemlig haft en mindre stigning, mens boligejere er hårdt ramt af de faldende boligpriser, og dem med flekslån lider under de stigende renter.

Huslejeniveauet er steget fra indeks 100,2 til 102,6 fra første til tredje kvartal i 2022, viser tal fra Danmarks Statistik, som ejendomsmæglerforretningen Estate har kigget på.

- Selvfølgelig kan man som lejer mærke en stigning i lejen som den, der har været i år, men der blev indført et huslejeloft politisk, som sætter en grænse for, hvor meget lejen kan hæves.

- For boligejere er der ingen lofter. Der vil stigende renter og øgede udgifter til vedligeholdelse koste en del mere end de procenter, som huslejerne er steget, siger Thomas Hovgaard, pressechef i Estate, til Finans.

Selvom man har en større frihed i forhold til at komme ud af sin bolig som lejer, vil der muligvis være gevinster at hente som boligejer på den længere bane, lyder vurderingen fra Estate.

