Ét sted kan boligsælgere finde trøst

Det er købers marked på boligmarkedet i øjeblikket. Ifølge Boligsiden var salgstallene for oktober måned det laveste siden 2011, hvilket er et faldt på 18 procent sammenlignet med september.

Men det ser altså ikke helt skidt ud for dem, der står med et hus eller sommerhus, de gerne vil af med.

Det skriver Euroinvestor.

Salgstid i den lave ende

Salgstiden for villaer, sommerhuse og rækkehuse ligger nemlig fortsat i den lave ende, skriver mediet med henvisning til tal fra Boligsiden.

Tallene viser, at gennemsnitssalgstiden for villaer og rækkehuse i oktober lå på 107 dage, hvilket er bare 7 dage mere end i september sidste år.

Her var salgstiden med på sit laveste med 100 dage.

Da salgstiden for sommerhuse var på sit laveste i juli 2021, lå den på 89 dage. Her er tallet for oktober måned 102 dage, hvilket er en stigning på 13 dage.

Og det er altså ikke helt galt, vurderer boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden Birgit Daetz ifølge Euroinvestor.

'Det er positivt, at vi ikke ser voldsomme stigninger i salgstiden for huse, for det vidner om, at det langtfra er umuligt for sælgerne at komme af med boligen. Lysten og viljen til at købe bolig er der fortsat hos danskerne', lyder det.

Knap så positivt for lejlighedssælgere

Men står man med en lejlighed, man gerne vil af med, er der knap så glædelige nyheder.

Salgstiden for lejligheder var med 52 dage på sit laveste i juli 2021, og i oktober i år ligger den gennemsnitlige salgstid på 88 dage. Det er en forskel på 36 dage.

Dog pointerer Birgit Daetz ifølge Euroinvestor, at den gennemsnitslige salgstid for lejligheder ligger på samme niveau som i årene, før coronapandemien ramte.

