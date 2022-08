Et stort brag i USA kan skyldes meteor

I delstaterne Utah og Idaho lød et stort brag natten til søndag - nu mener myndighederne, at det var en meteor

Natten til søndag kunne amerikanere fra staterne Utah og Idaho høre et stort brag ud af ingenting.

Nu mener myndighederne, at braget skyldes en meteor, der eksploderede, da den ramte Jordens atmosfære.

Det skriver CNN.

Utahs guvernør, Spencer Cox, har afkræftet, at det skulle være et jordskælv eller fra statens militære installationer, og på Twitter skriver han, at ovenstående er 'den bedste teori'.

Røde pixels

Utahs meteorologiske myndighed har - ligeledes på Twitter - delt et screenshot af et radar-kort.

På kortet kan man se to røde pixels, som blev registreret af deres lyn og torden-kort. De afviser dog, at de skulle have noget med tordenvejr at gøre.

I stedet skriver de, at det højst sandsynligt er et spor eller et glimt fra en meteor.