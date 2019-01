Et UK-flertal på 12 procentpoint vil blive i EU

I Storbritannien er der nu et flertal på 12 procentpoint for at blive i EU, viser en måling fra YouGov ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det højeste niveau siden EU-folkeafstemningen i 2016.

Ved folkeafstemningen 23. juni 2016 stemte knap 52 procent af vælgerne, der deltog i folkeafstemningen i Storbritannien, for en udtræden af EU.

Målingen fra YouGov er foretaget 16. januar.

Resultatet af meningsmålingen er blevet offentliggjort af People's Vote, som presser på for at få en ny folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Den viser, at 56 procent af vælgerne ville stemme for fortsat EU-medlemskab, mens 44 procent ville stemme for en udtræden. Vælgere, som er i tvivl, indgår ikke i denne opgørelse.

- EU-tilhængerne har en føring på 12 procentpoint - det hidtil højeste, siger Peter Kellner, som er tidligere leder af YouGov.

Ved folkeafstemningen i 2016 stemte 17,4 millioner vælgere - eller 51,9 procent - for et farvel til EU, mens 16,1 millioner vælgere - eller 48,1 procent - stemte for at blive.

En anden måling foretaget blandt arbejderpartiet Labours vælgere viser, at 78 procent ønsker en ny EU-afstemning.

