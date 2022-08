Et vidunder fra fortiden er dukket i Odense

Det er ikke tit, at nye og uregistrerede fortidsminder bliver fundet i Danmark længere.

Men det er netop, hvad der er sket de seneste dage i Odense Å.

En yderst velbevaret konstruktion af en tidligere sten-/planke-bro, er dukket op under vandets overflade.

Den 13 meter lange bro har gået tværs over Odense Å for omkring 800 år siden. Oven på stenene har der ligget tykke planker. Foto: Odense Bys Museer

13 meter lang

I over 30 år har museumsinspektør Mogens Bo Henriksen arbejdet som arkæolog, og i lige så mange år har han undret sig over de fund, som blev gjort i 1980'erne i forbindelse med gravearbejdet til motorvejen.

Her blev nemlig opdaget resterne af flere middelalder-gårde, der lå for sig selv og uden nogen dybere forklaring på, hvorfor de lå netop der.

Men et tip fra en lokal borger i Odense fik alle brikker til at falde på plads.

- I Odense Å er der blevet fjernet nogle spærringer for at sikre laksens gennemstrømning i åen. Disse spærringer har gjort, at vandstanden i åen er faldet med over en meter, forklarer museumsinspektøren.

- Sidste år i maj fik vi et tip fra en lokal borger, som havde lagt mærke til de her sten tværs over åen, efter vandstanden var faldet.

Da Mogens Bo Henriksen sammen med sit hold tog ud for at undersøge fundet her i august, viste det sig at være bedre end beregnet.

- Vi har fundet en stensætning, som er 13 meter lang og seks meter bred. Der er fundet over 60 sten, og flere af dem er altså sten med en diameter på over to meter. Stenene er en konstruktion til en plankebro, som har gået tværs over åen. Vi har endda fundet en planke med udhugninger, således vi kan se, hvordan de har sat plankerne sammen, fortæller Mogens Bo Henriksen.

Mogens Bo Henriksen har ikke i sine 30 år som arkæolog set noget lignende. Foto: Helle Deichmann

800 år gammel

Fundet af den 13 meter lange bro får alle brikkerne om de ensomme gårde til at falde på plads.

- Det, vi går ud fra, er, at gårdene har tilhørt klosteret, der har ligget på den anden side af åen. Broen er angiveligt blevet bygget, så de lokale kunne komme i kirke en gang om ugen, som man jo skulle dengang.

Og dengang er 'bare' for 200 år siden.

Faktisk mener Mogens Bo Henriksen, at den tidligere plankebro over åen er fra 1200-tallet.

- Man skal tænke på, at de her sten er blevet flyttet med det udstyr, man havde til rådighed dengang. Derudover er det formentlig sket om vinteren, hvor jorden har været hård, så de kunne bevæge sig på de stejle skråninger uden at glide ned.

Den 13 meter lange stenkonstruktion er nu blevet fredet.

- Vi ved, at der har været mange broer over vandløb her i Odense, men de er ikke blevet fundet. Det skyldes, at man i generationer har bygget nye broer oven på allerede eksisterende broer, som i den forbindelse er blevet revet ned.

- Derfor er det her et fuldstændigt fantastisk fund, og det kobler tingene sammen i Odenses forhistorie, siger en begejstret museumsinspektør.