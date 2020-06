EU åbner grænsen for yderligere 14 lande

EU-landene har tirsdag besluttet at åbne EU's ydre grænse for personer fra 14 forskellige lande

Et kvalificeret flertal blandt EU-landene har netop besluttet at åbne EU's ydre grænse for 14 lande.

Det betyder, at personer med et pas fra følgende 14 nationer er velkomne i Europa fra 1. juli:

Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

USA er ikke på listen, men det kan Kina derimod komme, hvis de til gengæld tillader indrejsende fra EU, skriver Reuters.

Det er en vurdering af det aktuelle smittetryk i de pågældende lande, der ligger til grund for opgørelsen.

Listen vil blive revideret hver anden uge. Så lande lande, der i første omgang ikke opfylder kravet, kan komme med senere.

Det er Det Europæiske Råd, der består af regeringerne i EU's medlemslande, der har udarbejdet listen.

Der er tale om anbefalinger, som medlemslandene kan læne sig opad.