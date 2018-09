EU advarer Danmark mod vildsvinehegn

Truslen om afrikansk svinepest er alvorlig. Men den danske regerings forsvar i form af et vildsvinehegn til 80 millioner kroner langs den dansk-tyske grænse udløser europæisk bekymring.

Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten peger EU-Kommissionen på, at ikke kun vildsvin, men også andre dyrearter 'vil være stærkt sårbare over for lange hegn over hundredvis af kilometer'.

- Hegnene kan også rejse bekymringer for naturbevarelsen, skriver kommissionen, der desuden er bekymret for, at hegn ikke er pengene værd.

- Omkostningseffektiviteten og den praktiske etablering af dette tiltag vækker bekymring. At bygge et hegn i dag er ikke en EU-anbefaling, lyder svaret.

Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker. Men der findes hverken behandling eller vaccination til svin, hvoraf de fleste dør inden for ti dage efter at være blevet smittet.

Et sygdomsudbrud vil ramme dansk svineeksport øjeblikkeligt, og DTU har vurderet, at bare et enkelt tilfælde kan koste 2,5 milliarder kroner.

Tidligere på måneden blev frygten til virkelighed for Belgien, efter at sygdommen blev konstateret i foreløbig otte vildsvin. Det var det første tilfælde i Vesteuropa efter tidligere udbrud i Rumænien, Polen og de baltiske lande.

Foreløbig har 14 lande lukket for import af svinekød fra Belgien.

De belgiske myndigheder afviser imidlertid idéen om at etablere hegn. Styrelsen for Fødevaresikkerhed vurderer, at smitten er kommet ind med en lastbilchauffør.

Den form for smittevandring vil et dansk vildsvinehegn ikke kunne forhindre. Men regeringens plan er, at samtlige vildsvin på dansk jord skal nedkæmpes af jægerne, hvorefter hegnet skal forhindre nye vildsvin i at trænge ind.

- Miljøstyrelsen har oplyst, at alle kravene til processen er overholdt, og at tilladelsen til at opføre hegnet hviler på et solidt fagligt grundlag, skriver miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en mail til Jyllands-Posten.

WWF Verdensnaturfonden vil klage over hegnet til EU-Kommissionen, der i sidste ende kan forsøge at få EU-Domstolen til at bremse det.

Lise Bech, landbrugs- og fødevareordfører for Dansk Folkeparti, understreger, at vildsvinehegnet er en nødvendighed.