EU: Det er et direkte angreb

Onsdag anklager EU's medlemslande Belarus for at føre et direkte angreb ved at sende migranter mod Litauen, Letland og Polen

EU anklager onsdag Belarus' præsident Alexander Lukashenko for at orkestrere ankomsten for tusinder af mennesker ved Litauen, Letland og Polens grænser.

Ifølge Reuters kalder EU's indenrigsministre i en udtalelse det for et direkte angreb fra Belarus' side. Ministrene skulle angiveligt udtale, at Belarus søger, at 'instrumentalisere mennesker til politiske formål'.

Belarus ønsker at destabilisere EU's grænser ved at hente irakiske flygtninge til Minsk for efterfølgende at sende dem mod nabolandenes grænser, lyder det fra EU.

Træt af sanktioner

Lukashenko har tidligere sagt, at han ikke længere ønsker at holde migranter tilbage. Det sker efter sanktionerne pålagt fra EU efter det omstridte valg i Belarus sidste år, hvor der blandt andet blev slået hårdt ned på demonstranter med ordre fra Lukashenko.

Lande med grænser til Belarus har fået økonomisk hjælp og teknisk assistance af EU som følge af flygtningestrømmen.

Indtil videre har 4124 mennesker krydset grænsen til Letland fra Belarus. Det er primært irakere. Onsdag siger Polen, at de har sendt 900 soldater af sted for at sikre grænsen til Belarus.

Nødretstilstand

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at Letland har været nødt til at gå i nødretstilstand. Dette er netop sket på grund af migranter fra Belarus.

Nødretstilstanden er gældende i flere regioner, der ligger tæt på den belarusiske grænse. Foreløbigt gælder tilstanden til 10. november. Nødretstilstanden tillader grænsevagter at sende migranter tilbage til Belarus.

Afghanistan

Den nuværende situation i Afghanistan gør ikke livet nemmere for EU, lyder det fra Reuters. EU frygter en 2015/2016-situation, hvor der ikke var styr på grænserne, og over en million mennesker flygtede mod Europa fra Mellemøsten.

Her blev EU's velfærds- og sikkerhedssystemer testet. Samt man så en oprejsning af højreekstremistiske grupper rundt omkring Europa. Selvom EU ikke direkte nævner Afghanistan til onsdagens møde, bliver det alligevel italesat, at 'det er nødvendigt at styrke hele vores eksterne grænse'.