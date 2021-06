EU-dom: YouTube har ikke ansvar for brugeres ulovlige videoer

Når brugere på hjemmesider som YouTube uploader videoer, der krænker ophavsretten, kan hjemmesiderne som udgangspunkt ikke stilles til ansvar.

Sådan lyder det tirsdag i en afgørelse fra EU-Domstolen.

- På EU-rettens nuværende udviklingstrin foretager operatører af onlineplatforme i princippet ikke selv overføring til almenheden af det ophavsretligt beskyttede indhold, som deres brugere ulovligt stiller til rådighed online, lyder det i afgørelsen.

Det lyder dog samtidig, at platforme som YouTube i særlige tilfælde - hvor hjemmesiderne aktivt bidrager til at give offentligheden adgang til videoerne - godt kan stilles til ansvar for at udbrede det ulovlige indhold:

- Disse operatører foretager imidlertid en sådan overføring i strid med ophavsretten, hvis de ud over den blotte tilrådighedsstillelse af platformen bidrager til at give almenheden adgang til dette indhold.

Afgørelsen kommer efter en gennemgang af to forskellige sager.

I den ene sag har musikproducenten Frank Peterson anlagt sag mod YouTube, der retligt repræsenteres af Google.

Frank Peterson mener blandt andet, at musik fra julealbummet 'A Winter Symphony' af Sarah Brightman er blevet stillet til rådighed ulovligt på YouTube. Det er Peterson, der har produceret albummet.

Den anden sag var rettet mod Cyando, der står bag platformen Uploaded.

Begge sager er en del af et større opgør mellem EU's kreative scene og hjemmesider, der ifølge kunstnerne krænker ophavsretten.