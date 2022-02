EU-Domstolen afviser polsk og ungarsk udfordring af EU-lov

EU-Domstolen afviser onsdag Ungarns og Polens forsøg på at udfordre en EU-mekanisme, der gør det muligt at straffe lande for brud på retsstatens principper.

Afgørelsen er en milepæl i en langstrakt strid mellem EU, Polen og Ungarn. Begge lande er på kant med EU-love på flere områder, og derfor frygter de det nye værktøj.

Retsstatsmekanismen giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetaling af EU-midler til lande, der ikke følger EU's regler. For eksempel når det gælder retsstatsprincipper.

Ungarn og Polen er i strid med EU over emner som kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, migranter, mediefrihed og retssystemer.

EU har før forsøgt at få de to lande til at rette ind, men uden held. Men forhåbningen i EU-systemet og hos de øvrige medlemslande er, at det nye værktøj og truslen om at tilbageholde penge kan få de to medlemslande til at blive mere regelrette.

I Polen kalder justitsministeriet afgørelsen i Bruxelles for 'et angreb på Polens suverænitet'.

Mekanismen har været på plads i EU-systemet siden begyndelsen af 2021. Men EU-Kommissionen under ledelse af Ursula von der Leyen har ventet på afgørelsen fra EU's øverste domstol inden en aktivering af mekanismen.

Dette blev vedtaget i enighed med Polen og Ungarn af EU's ledere i sommeren 2020 for at bane vej for vigtige budgetbeslutninger i forbindelse med økonomisk genopretning under covid-19-pandemien.

EU-Domstolens afgørelse kan potentielt bane vej for, at milliarder af euro, som er øremærket til Polen og Ungarn, tilbageholdes.

Europa-Parlamentet har presset på for at få EU-Kommissionen til at handle hurtigere mod Polen og Ungarn.