EU enig om syvårsbudget

EU's medlemslande er torsdag aften blevet enige om det næste syvårsbudget, efter at flere lande havde blokeret processen på grund af utilfredshed over betingelser for udbetalinger.

Onsdag lykkedes det Tyskland, der har formandskabet i EU, at indgå et kompromis med de to blokerende lande, Ungarn og Polen.

Det kompromis har dannet basis for en dialog torsdag mellem alle 27 EU-landes stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles.

- Nu kan vi begynde med implementeringen og genopbygningen af vores økonomier, skriver EU-præsident Charles Michel på Twitter.

Aftalen om en stor genopretningsfond, der er del af budgettet, vil ifølge Michel skubbe EU i retning af en grøn og digital omstilling.

Der mangler fortsat forskellige procedurer i medlemslandene og i EU-Parlamentet, før det hele er faldet endeligt på plads.

Især Ungarn havde sat en fod i døren, så en aftale om budgettet ikke kunne lukkes.

Det skyldes, at aftalen indeholder en mekanisme, så udbetalinger betinges af, at EU-værdier og retsstatsprincipperne efterleves.