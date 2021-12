EU-fiskekvoter skrumper i ny aftale med Storbritannien

EU og Storbritannien har tirsdag aften indgået en aftale om fiskekvoterne for næste år.

Det oplyser Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed er aftalen modsat sidste år landet, inden den skal træde i kraft.

I 2021 faldt aftalen om fiskekvoter for netop 2021 først på plads i juni.

- Først og fremmest er det positivt, at fiskerne midt i en i øvrigt ganske vanskelig periode får vished om, hvad kvoterne bliver i britiske områder i 2022, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S).

- Da vi stod i samme situation sidste år, var der ikke nogen afklaring, og vi måtte vente. Så det, at vi får afklaringen nu, er trods alt positivt, selv om det i forvejen er en svær situation. Og aftalen lægger også op til, at der er nogle kvoter der går lidt ned, så det er heller ikke godt nyt.

Aftalen gælder for de fiskearter, som forvaltes i fællesskab og som tidligere var interne EU-kvoter. Størstedelen af kvoterne for de forskellige fisk som eksempelvis havtaske, kulmule og hestemakrel falder i EU i 2022 i forhold til 2021.

Det skyldes den brexit-aftale om at forlade EU, der blev indgået mellem Storbritannien og EU i slutningen af 2020.

- Det er på mange måder træls og trist, og vi er mange, der begræder, at briterne valgte at melde sig ud af EU. Det har nogle meget konkrete konsekvenser - ikke mindst for vores fiskere.

- Derfor lavede vi også sidste uge en bred aftale i Folketinget om at udmønte brexit-reserven, så der blandt andet er kompensation for tabte kvoter, siger Rasmus Prehn.

Han siger videre, at 'der ikke er nogen tvivl om, at fiskeriet er hårdt spændt for'.

- Vi knokler for at finde nye muligheder og nye måder at gøre tingene på.

Konkret hvad aftalen betyder for de danske fiskekvoter i EU er ikke offentliggjort endnu.