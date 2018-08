EU-forbud: Nu bliver halogenpærer forbudt

Halogenpæren har 60 år på bagen, men nu synger brugen af pæren på sidste vers. Fra 1. september træder et nyt EU-forbud nemlig i kraft. Det betyder, at det bliver forbudt at sælge halogenpærer.

Halogenpæren er dyr og skader miljøet. Derfor skal den erstattes med mere miljørigtige og energisparende pærer, lyder begrundelsen.

Det skriver Jyllands-Posten.

Besparelse for forbrugeren

Ifølge lysproducenten Philips og den danske Energistyrelse anslås det, at forbrugere kommer til at spare op til 800-900 kroner om året ved at droppe halogenpæren.

En gradvis udfasning af halogenpæren forventes desuden at spare 15 millioner tons CO2-udledning årligt.

Ifølge avisen svarer det til drivhusgasudledningen fra Portugals årlige elforbrug.

Et alternativ til halogenpæren er den såkaldte LED-pæren. Energiforbruget i LED-pærer er kun en femtedel af energiforbruget i tilsvarende halogenpærer.

Ifølge Energistyrelsen er LED-pærens forventede levetid også 15-20 år, hvor halogenpærens kun er to år.

Styrelsen regner med, at en udskiftning af pæren vil betyde, at energiforbruget hos den enkelte husstand falder med en fjerdel. Det får både betydning for elregningen og for miljøet.

Brud på det frie valg

Forbuddet mod halogenpærer har dog fået EU-skeptikere op i det røde felt, og kalder det et brud på det frie valg.

- Forbrugere skal selv have friheden til at vælge sine pærer, og det skal ikke blive pålagt af EU, skriver Jonathan Bullock, der er talsmand for Energi i det europæiske parlament for det britiske parti UKIP, til The Guardian.

Ifølge Jyllands-Posten er EU-forbuddet mod halogenpæren ikke noget nyt. Det skulle allerede have været forbudt i 2016, men det blev udskudt.

LED-teknologien skulle udvikles yderligere - den var ikke god nok, til at erstatte halogenpæren inden for lysdæmpning eksempelvis.

Dengang protesterede den danske Energistyrelse imod det, men først nu bliver det altså en realitet.