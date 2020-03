EU giver Danmark lov til at kompensere coronaramte events

Nogle danske arrangører, som har måttet aflyse begivenheder på grund af frygten for at sprede coronavirusset yderligere, kan få penge af staten.

Det oplyser EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Her giver kommissionen den danske regering lov til at fordele 91 millioner kroner til arrangører af begivenheder, der er blevet aflyst på grund af frygt for at udbrede coronasmitte.

- Med ordningen kompenserer Danmark arrangørerne af aflyste begivenheder på grund af Covid-19-udbruddet for de tab, der er lidt, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager i meddelelsen.

Vestager er desuden næstformand i EU-Kommissionen.

Sagen om økonomisk støtte til arrangører er ifølge den danske kommissær den første af sin slags, siden kommissionen har sagt, at den vil hastebehandle alle staters anmodninger om at kunne give statsstøtte som følge af coronavirussets indtog i Europa.

Onsdag tog den danske regering ifølge Altinget kontakt til EU. Det har således taget en dag at behandle anmodningen.

Kommissionen har valgt at tillade, at der fraviges fra regler om statsstøtte, fordi udbruddet bliver betegnet som en exceptionel hændelse.

- Vi står klar til at arbejde med alle medlemsstater for at sikre, at mulige nationale støttetiltag til at håndtere virusudbruddet kan komme på plads så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med EU-reglerne, siger Margrethe Vestager i pressemeddelelsen.

De 91 millioner kroner skal i Danmark fordeles blandt arrangører, der har måttet aflyse begivenheder med mere end 1000 deltagere.

Også begivenheder målrettet personer, der er særligt udsatte i forhold til virusset, kan få del i pengene.

På verdensplan er over 127.000 bekræftet smittet med virusset, der blev opdaget i Kina i slutningen af 2019. 4700 har mistet livet til virusset, mens 68.000 er blevet raske igen efter smitte.

I Danmark er over 600 personer smittet med coronavirus.