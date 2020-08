EU godkender milliard-statsstøtte til SAS

Den danske og svenske regering har fået grønt lys til at sprøjte cirka otte milliarder kroner ind i SAS.

Det skriver EU-kommissionen i en pressemeddelelse.

Investeringen er en del af en større omstrukturering af SAS.

Margrethe Vesterager, der er vicepræsident i EU, siger i meddelelsen:

'SAS spiller en nøglerolle for de skandinaviske landes forbindelser og økonomi. Som mange andre virksomheder, der er aktive inden for luftfart, er SAS blevet hårdt ramt af den aktuelle krise. Med denne foranstaltning kan Danmark og Sverige bidrage med op til en million euro til at rekapitalisere SAS, siger hun og fortsætter:

'Jeg glæder mig over, at private investorer deltager i planen, da det begrænser statsstøtten.'

I slutningen af juni kom det frem, at SAS skulle rekapitaliseres, og i den forbindelse bekræftede finansminister Nicolai Wammen, at Danmark er klar til at investere lidt over fire milliarder i luftfartsselskabet.

Opdateres