EU i elpanik: - Kun én løsning

Der findes kun én løsning, hvis EU vil sænke elpriserne for forbrugerne her og nu, vurderer ekspert

Først kom meldingen fra den østrigske kansler, Karl Nehammer, og kort efter fulgte Belgiens energiminister, Tinne Van der Straeten, trop.

Elpriserne skal ikke følge de høje naturgaspriser, lød det fælles budskab. Mandag aften lovede EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tilmed et hasteindgreb, der skal sikre lavere elpriser.

Men er det overhoved muligt at adskille de to ting?

Ekstra Bladet har talt med ekspert Andreas Steno, der er uafhængig makroøkonom, og som følger energikrisen tæt. Han mener ikke, det er muligt, at adskille naturgaspriser og elpriser.

- I praksis kan man ikke skille de to ting ad. Vi bruger naturgas til den stabile el, når solen ikke skinner, og når vinden ikke blæser. Det er så naturgasværkerne, der bliver brugt til at producere el, og det er den dyre produktion, der i sidste ende sætter prisen, siger Andreas Steno.

Selvom den første eltime har været langt billigere at producere, så betyder det ikke, at den er billigere for forbrugeren. Det er de dyrest producerede eltimer - altså den elektricitet, som produceres via naturgas - der sætter elprisen.

Derfor er der ifølge eksperten kun én løsning, hvis man vil undgå, at borgerne skal betale tårnhøje elpriser denne vinter.

- Det kan man kun gøre ved, at det offentlige betaler prisen i stedet for brugerne. Det kræver, at de værker, der producerer elektricitet via naturgas, bliver understøttet af staten. Vi kan ikke gå væk fra naturgas på kort sigt, så der findes kun den løsning, at det offentlige tager regningen, forklarer han.

De tjener kassen

De danske elselskaber har ved flere lejligheder beklaget de høje produktionsomkostninger, som betyder, at de er nødt til at afkræve højere elpriser fra brugerne. Selv tjener de ikke på de høje priser, da fortjenesten ligger fast, lyder meldingen.

Men hvem tjener så penge på de høje elpriser?

Alle, der ikke producerer el ved hjælp af naturgas, lyder det enkle svar ifølge Andreas Steno.

- Det kan for eksempel være ved hjælp af vindmølleparker eller solcelleanlæg, hvor omkostningerne i forbindelse med produktionen ikke stiger. Til gengæld bliver elektriciteten solgt langt dyrere, idet den sælges til samme pris som den el, der produceres via naturgas. Så fonde, der investerer i vindmølleparker og solcelleanlæg, tjener rigtig gode penge, siger Andreas Steno.

