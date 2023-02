EU i mega Zelenskyj-bommert

Først meldte EU ud, at Ukraines præsident ville dukke op til torsdagens topmøde i Bruxelles. Men det fik de hurtigt travlt med at trække tilbage

Volodymyr Zelenskyjs liv er konstant i fare. Og derfor kender ingen hans kalender.

Men det memo havde de tilsyneladende ikke fået hos folkene i EU-toppen, der begik en stor sikkerhedsbommert . Det skriver flere internationale medier heriblandt The Guardian.

For pludselig kunne man tirsdag læse et tweet fra Det Europæiske Folkeparti (EPP red.), hvor de bød præsidenten velkommen på torsdag.

Et tweet, der senere blev flået ned, men blev fanget af Politico

'Putin startede krigen for at stjæle den europæiske fremtid fra Ukraine. Han vil fejle. Vi ser frem til at byde Volodymyr Zelenskyj velkommen i Bruxelles', lød det.

Charles Michel og Ursula von der Leyen har tidligere besøgt Zelenskyj i Ukraine. Foto: Ukrainian Presidential Press Ser/Reuters

Fik travlt

Efterfølgende har topfolkene i EU dog haft travlt med at trække i land, da Volodymyr Zelenskyjs gøren og laden er tophemmelig. Det så vi senest, da han pludselig dukkede op i Det Hvide Hus uden varsel.

Årsagen er naturligvis, at man frygter et attentat imod Ukraines præsident.

Pilen peger på præsidenten for Europa-Parlamentet Roberta Metsola, der også har fået kritik for håndteringen af andre medlemmer af parlamentet. Derfor måtte hendes talskvinde fastslå, at der ikke lå en klar aftale med Ukraines præsident.

Også EU-præsident Charles Michel gjorde det klart, at de skam ikke havde en fast aftale med præsidenten.

- Der er en stående invitation til præsident Zelenskyj om et besøg i Bruxelles hedder det i en kommentar fra EU-præsident Charles Michels kontor.

Foto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Topmøde før årsdag

Krigen i Ukraine er det dominerende emne på topmødet, som finder sted kort før årsdagen for begyndelse på den russiske invasion den 24. februar.

Ukraines ledere siger, at Rusland senere i denne måned muligvis vil forsøg at gennemføre en større 'symbolsk' offensiv i den østlige del af landet i forbindelse med årsdagen.

Det mener Oleksii Reznikov, der ventes flyttet fra sin post som Ukraines forsvarsminister inden for få dage på grund af påståede korruptionssager blandt hans medarbejdere.

Samtidig har præsident Zelenskyj sagt, at der i de seneste døgn er blevet hårdere ved fronterne, da russerne sætter flere og flere reserver ind.

Ifølge Reznikov har Ukraine reserver og midler til at holde russerne tilbage, selv om nye våbenforsyninger fra Vesten ikke vil nå frem i tide til at blive anvendt i februar.

Russiske styrker er trinvis vundet frem i det østlige Ukraine, hvor Moskva forsøger at indtage byen Bakhmut i bestræbelser på at få nyt momentum i kampene efter en stribe af tilbageslag på slagmarken i sidste halvdel af 2022.