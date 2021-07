EU indleder LGBT-sager mod Ungarn og Polen

EU-Kommissionen indleder en procedure om traktatbrud mod både Ungarn og Polen for brud på LGBT-personers grundlæggende rettigheder.

For Ungarn omfatter sagen en nylig vedtaget lov.

Den forbyder eller begrænser adgangen til indhold, der kan fremme eller portrættere det, der kaldes 'afvigelse fra egen identitet', herunder homoseksualitet, for unge, skriver EU-Kommissionen.

Den lov har været udskældt over hele Europa. Den blev diskuteret på et EU-topmøde i juni. Her sagde Hollands premierminister, Mark Rutte, at enten måtte Ungarn trække loven tilbage, eller landet måtte forlade EU.

I den forbindelse sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at hun forventede, at EU-Kommissionen ville se nærmere på sagen og indlede en sag om traktatbrud. Det er det, som nu er sket.

For Polens vedkommende påpeger EU-Kommissionen, at myndighederne ikke har svaret fuldt og tilstrækkeligt på en bekymring om såkaldte LGBT-frie zoner, der er annonceret i flere byer.

De to medlemslande har to måneder til at svare på skrivelsen. Herefter kan EU-Kommissionen beslutte at føre sagen videre og senere videre til EU-Domstolen.

I yderste instans kan sagen ende med store bøder.

Både Polen og Ungarn er i søgelyset, når det gælder EU-værdier og retsstatsprincipper.

I flere år har der kørt en såkaldt artikel 7-procedure imod dem. Artikel 7 kendes også som atombombeparagraffen. Med den kan man fratage et medlemsland rettigheder.

Det er imidlertid helt usandsynligt, at det vil ske, da det kræver enstemmighed blandt alle øvrige lande, og de to lande støtter hinanden i sagen. Man kan ikke ekskludere et land fra EU.

I en anden sag om Polens retsvæsen, hvor EU-Domstolen torsdag har afgjort, at et disciplinærkammer er i strid med EU-retten, er der også problemer.

En talsmand siger, at EU-Kommissionen er 'dybt bekymret' over, at en domstol i medlemslandet har erklæret, at Polen ikke skal tage højde for EU-Domstolens afgørelse.

Dette bekræfter bekymringerne over retsstaten i Polen, siger talsmanden.

Alle medlemslande er forpligtet til at følge EU-Domstolens afgørelser.