EU køber yderligere 100 millioner Pfizer-vacciner

EU køber yderligere 100 millioner doser af den godkendte coronavaccine fra Pfizer og BioNTech.

Det skriver kommissionsformand Ursula von der Leyen på Twitter.

- Vi vil derfor have 300 millioner doser af denne vaccine, der er blevet vurderet til at være sikker og effektiv, skriver hun.

- Flere vacciner følger!

Langt de fleste EU-lande begyndte søndag at vaccinere udsatte grupper såsom ældre og ansatte i sundhedssektoren.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech blev godkendt af EU-Kommissionen kort før jul.

Inden da havde Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) sagt god for, at den var sikker og effektiv.

De foreløbig 200 millioner vaccinedoser, som EU i forvejen har bestilt, vil alle være leveret til de 27 EU-lande i september 2021. Det meddelte en talsmand for EU-Kommissionen i en erklæring mandag.

Der er omkring 445 millioner mennesker i EU. Skal alle borgere vaccineres, kræver det altså omkring 900 millioner vaccinedoser, da man skal stikkes to gange.

Vaccinen fra Pfizer og BioNTech skal gives ad to omgange med tre ugers mellemrum.

Danmark lagde i første omgang via EU billet ind på at købe vaccinedoser fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres med vaccinen.

Senere har Danmark bestilt yderligere 2,6 millioner doser af coronavaccinen.

Og nu kan Danmark altså få fingrene i yderligere doser, efter at EU har udnyttet muligheden for at bestille yderligere vacciner.

Danmark modtager løbende vaccinedoser. Lørdag kom den første leverance på 9750 doser.

Mandag formiddag kom den anden leverance på 38.025. I de følgende uger forventer Danmark at modtage yderligere 40.000 doser om ugen.

Snart ventes der også at blive godkendt vacciner fra andre producenter.

I januar skal EMA efter planen tage stilling til en coronavaccine fra amerikanske Moderna. Denne er allerede nødgodkendt i USA.