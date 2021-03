EU-Kommissionen fremlægger forslag til corona-pas

Onsdag har EU-Kommissionen fremlagt sit forslag til et corona-pas kaldet et 'Digital Green Certificate'

EU-Kommissionen har onsdag udsendt en pressemeddelelse, hvori de fremlægger deres forslag til et coronapas.

Idéen bag passet er, at det skal gøre det nemt for myndighederne i et givent land at undersøge, hvorvidt en rejsende er vaccineret mod coronavirus.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse onsdag.

Passet kalder de et 'Digital Green Certificate', og det skal gøre det lettere at rejse på tværs af landegrænser under pandemien.

'Digital Green Certificate vil være et bevis for, at en person er blevet vaccineret mod covid-19, har fået en negativ test eller er kommet sig over covid-19.'

'Det vil være tilgængeligt gratis i digital eller papirform. Det vil indeholde en QR-kode, som skal garantere en sikkerhed og ægthed ved certifikatet,' skriver kommissionen i pressemeddelelsen.

Passet skal gøre det muligt at rejse på tværs af landegrænser i alle EU-lande samt i Island, Lichtenstein, Norge og Schweiz.

I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at man ønsker at have det tekniske omkring passet udbredelse i Europa klar i de kommende måneder, hvis forslaget bliver vedtaget.

Ifølge AP skal forslaget til afstemning på et topmøde med de europæiske statsleder i næste uge.

Her er EU-Kommissionens udspil EU-Kommissionen har onsdag fremlagt et udspil til, hvordan et fælles coronapas kan se ud. Det officielle navn er 'digitalt grønt certifikat'. Det bør ifølge Kommissionen have følgende indhold og funktion: Det er et bevis på, at en person enten er vaccineret, har modtaget negative testsvar eller har overstået coronasygdom.

Det indeholder information om navn, fødselsdato, udstedelsesdato og relevant information om coronavirus som vaccination eller tidligere smitte.

Det er digitalt med en QR-code. Men det kan også udstedes i papirform.

Det skal indeholde informationer på EU-borgerens eget sprog og på engelsk.

Det skal være gyldigt i alle EU-lande, så borgere fra andre EU-lande eller tredjelande i besiddelse af certifikatet kan nyde samme undtagelse fra eventuelle restriktioner som landets egne borgere.

Det udstedes af nationale myndigheder som testcentre, hospitaler og lægehuse. Disse vil have en it-nøgle, som sikrer, at data kan verificeres.

I udgangspunktet gælder certifikatet for de vacciner, som har modtaget en betinget markedsgodkendelse i EU. Men medlemslandene kan vælge også at acceptere andre vacciner.

EU-Kommissionen udarbejder et it-system, så informationer på certifikatet hurtigt kan verificeres i alle EU-lande. Kilder: EU-Kommissionen Vis mere Luk

