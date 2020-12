EU-Kommissionen godkender Pfizers coronavaccine: I Danmark om få dage

EU-Kommissionen har mandag aften givet den endelige godkendelse af coronavaccinen fra Pfizer og Biontech.

Det oplyser kommissionsformand Ursula von der Leyen.

- Dette er vores første vaccine. Flere vacciner kan blive godkendt, hvis de viser sig at være sikre og effektive, siger hun i en videomeddelelse på Twitter.

Tidligere mandag anbefalede Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) en betinget godkendelse af vaccine fra Pfizer og Biontech.

I Danmark om få dage

De første vaccinedoser er meget snart på vej til Danmark og vil være her i løbet af få dage, skriver lægemiddelproducenten Pfizers danske afdeling i en pressemeddelelse.

Vaccinerne vil blive leveret fra Pfizers fabrik i Belgien.

- Vores kolleger i Belgien står klar til at læsse vacciner og sende dem afsted, og mine kolleger her i Danmark har arbejdet i døgndrift for at sikre, at alt er på plads, siger Lars Møller, administrerende direktør i Pfizer Danmark, i pressemeddelelsen.

- Det er et spørgsmål om dage, før de første vaccinedoser ankommer til Danmark, så det skulle være muligt for de første danskere at blive vaccineret allerede kort efter jul.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at høre, hvornår danskerne kan forvente en vaccine. Herfra henvises til Statsministeriet.

Det er således en forhandling mellem Statsministeriet og EU-Kommissionen, om Danmark kan få lov at rulle den ud inden 27. december, som kommissionen har sat som skæringsdato.

Statsministeriet ønsker imidlertid ikke at fortælle, hvor langt man er i den proces, fortæller pressevagten til Ekstra Bladet.