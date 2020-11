EU-Kommissionen har aftalt købt af 200 millioner coronavacciner

EU-Kommissionen har indgået aftale om køb af 200 millioner doser af en coronavaccine fra selskaberne Pfizer og BioNtech. Det bekræfter begge parter onsdag.

I aftalen er der en mulighed for køb af yderligere 100 millioner doser, skriver Pfizer i en pressemeddelelse.

Der er i forvejen indgået købsaftaler med flere andre medicinalvirksomheder.

- Jeg er meget glad for at kunne præsentere dagens aftale med EU-virksomheden BioNtech og Pfizer (amerikansk, red.) om køb af 300 millioner doser af vaccinen, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen.

Den kan i bedste fald være klar i slutningen af 2020. Eller i begyndelsen af næste år. Det bekræfter EU's sundhedskommissær, Stella Kyriakides, på et pressemøde.

Det er dog ikke ensbetydende med, at man allerede på det tidspunkt kan begynde at vaccinere borgere.

Vaccinen skal godkendes af EU's sundhedsmyndigheder, før den vil komme i anvendelse.

- Vi ved, hvor vigtigt det er med en vaccine, for at vi kan komme ud af denne krise, siger Kyriakides.

Hun understreger, at EU-Kommissionen arbejder så hurtigt den kan, for at en vaccine kan komme ud til borgere.

Vaccinen fra BioNtech og Pfizer har skabt håb over hele verden, efter at selskaberne mandag præsenterede resultater af fase 3-forsøg.

De har vist en effektiv beskyttelse mod virus hos over 90 procent. 43.000 deltog i forsøgene.

Allerede mandag eftermiddag skrev Ursula von der Leyen på Twitter, at EU 'snart ville underskrive' en kontrakt om 'op til 300 millioner doser'.

Sundhedskommissæren siger samtidig, at man ikke skal tro, at alt bliver normalt, i det øjeblik vaccinen kan blive distribueret til EU-landene.

Det er nødvendigt at opretholde restriktioner og afstandskrav, indtil man - som håbet er - kan få virus under kontrol.

I alt har EU-Kommissionen indgået aftaler - eller forhandler aktuelt - med syv medicinalfirmaer.