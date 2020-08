EU-Kommissionen har indgået aftale om køb af mulig coronavaccine til EU-borgere, herunder Danmark.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en meddelelse.

'EU-landene har sikret sig ret til at købe 300 mio. doser vacciner med option på 100 mio. yderligere,' lyder det blandt andet.

Coronavaccinen kommer fra AstraZenece, der er en af verdens største medicinalvirksomheder.

- En vaccine er et meget vigtigt redskab i indsatsen mod coronavirus og i bestræbelserne for, at vi kan vende tilbage til et normalt liv. Det har været højt prioriteret for regeringen at få en aftale på plads sammen med de andre EU-lande, og i dag har vi taget et vigtigt skridt på vejen mod at skaffe en vaccine til Danmark, siger Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Vaccinerne, som vurderes at kunne dække ca. 40 % af befolkningen i EU-landene, vil blive fordelt ud fra en fordelingsnøgle, der svarer til befolkningstallene.

For at købe vaccinerne tager man EU-nødhjælpsinstrument (The Emergency Support Instrument), hvilket gør, at det hele kan finansieres.

AstraZenecas vaccinekandidat testes i øjeblikket i fase 3 i kliniske forsøg. Når data fra den tredje fase er klar, skal dokumentation for vaccinens effekt og sikkerhed indsendes til myndighederne, hvor den vil blive godkendt til brug, hvis den vurderes at være virksom og sikker at bruge.

Men til trods for at vaccinen ikke er færdigudviklet, har man allerede nu lagt bestillingen.