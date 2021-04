EU lægger sag an mod AstraZeneca

Svigtende leverancer får EU-Kommissionen til at lægge sag an mod vaccineproducenten

EU-Kommissionen har taget de første skridt til at lægge sag an mod vaccineproducenten AstraZeneca.

Det oplyser kommissionen ifølge AFP.

Baggrunden er svigt i leverancer fra producenten til unionen, som har været et tilbagevendende tema, siden vaccinen blev godkendt i EU tidligere på året.

EU har blandt andet været stærkt utilfreds med, at AstraZeneca har leveret langt større mængder til Storbritannien end til EU, og at virksomheden ikke har levet op til de mængder, der har været aftalt.

Søgsmålet har ikke noget at gøre med de meget sjældne og meget alvorlige bivirkninger, som AstraZeneca-vaccinen menes at være årsag til.

Kunne ikke komme med tidsplan

Den juridiske proces mod AstraZeneca er blevet påbegyndt i fredags, da AstraZeneca ikke har været i stand til at komme med en tidsplan, der kan sikre, at de kan levere de lovede vacciner, fortæller talsmand Stefan De Keersmaecker på et orienterende møde mandag.

Løbende igennem foråret har også Sundhedsstyrelsen i Danmark måttet korrigere vaccinationskalenderen, fordi AstraZeneca ikke har kunnet levere de doser, der først var blevet lovet.

Siden er de svigtende leverancer dog blevet uaktuelle, da man i Danmark har valgt at se helt bort fra vaccinen i det danske vaccinationsprogram på grund af de alvorlige bivirkninger.

Vaccinen er derfor også skrevet helt ud af den danske vaccinationskalender, men i andre EU-lande har man vurderet, at fordelene ved vaccinen overstiger risikoen, hvorfor man har fortsat med at bruge den, og det har derfor stor betydning for vaccinationen af de respektive befolkninger, at vaccinen ikke når frem som lovet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har da også udtalt, at AstraZeneca er mest gavnlig i områder med høj smitte.