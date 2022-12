EU-lande er enige om niende sanktionspakke mod Rusland

EU-landene er enige om den niende sanktionspakke mod Rusland. Den endelige bekræftelse i form af en skriftlig procedure ventes fredag.

Beslutningen er blevet truffet på et møde for EU-landenes ambassadører. De var samlet, mens EU-landenes stats- og regeringsledere torsdag holdt topmøde i Bruxelles.

- Ambassadørerne er principielt enige om en sanktionspakke mod Rusland som del af EU's fortsatte støtte til Ukraine. Pakken ventes at blive bekræftet via skriftlig procedure fredag, skriver det tjekkiske formandskab på Twitter.

Detaljerne om de konkrete sanktioner er endnu ikke offentliggjort. Men pakken ventes at ramme Ruslands droneindustri, begrænse investeringer i russisk mineindustri og indføre sanktioner mod flere russiske individer og juridiske enheder.

Dermed lægger EU op til at udvide sanktionslisten. Den omfatter i forvejen over 1300 personer og juridiske enheder, der har tilknytning til Rusland.

I slutfasen har EU-landene dog kæmpet med at blive enige om mulige lempelser for russisk gødning.

En gruppe af vesteuropæiske lande ønsker at lempe restriktionerne på Ruslands eksport af gødning til tredjelande. Det kan ifølge de vesteuropæiske landene hjælpe lande i Afrika med at undgå hungersnød.

En gruppe af østeuropæiske lande anført af Polen har dog kæmpet for at fastholde den hårdest mulige blokade mod Rusland. Det er nødvendigt for at få stoppet krigen i Ukraine, mener de østeuropæiske lande.

EU-landenes ledere blev desuden enige om den økonomiske støtte til Ukraine i 2023. Her vil landene afsætte 18 milliarder euro svarende til mere end 130 milliarder kroner til det krigshærgede land.

Pengene skal gå til at hjælpe den ukrainske regering med at kunne betale løn og pension til offentlige ansatte og tilbyde offentlig service til borgerne trods krigen.