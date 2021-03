EU-landene Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland har indgået vaccine-aftale med Rusland

De store EU-lande Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland har indgået aftaler med Rusland om at kunne producere Sputnik V-vaccinen.

Det siger Kirill Dmitrijev, der leder Ruslands fond for direkte investeringer (RDIF), ifølge nyhedsbureauet AFP og det russiske nyhedsbureau Tass.

- RDIF har allerede landet aftaler med selskaber fra Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland om at iværksætte produktion af Sputnik V, siger han.

RDIF har ansvaret for international markedsføring af den russiske vaccine.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har på nuværende tidspunkt anbefalet fire vacciner til brug i EU, og EU-Kommissionen har efterfølgende godkendt dem. Det drejer sig om vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Sputnik har ikke sendt en formel ansøgning om EU-godkendelse. Men EMA gik 4. marts i gang med at undersøge forsøgsdata for vaccinen. Det kan potentielt bane vej for en godkendelse i EU.

Ifølge Kirill Dmitrijev giver aftalerne mulighed for, at det europæiske marked kan blive forsynet med Sputnik V-vacciner, 'når den godkendes af EMA'.

EMA kan ikke godkende vacciner til brug i EU. Agenturet kommer med en anbefaling, hvorefter EU-Kommissionen står for en eventuel godkendelse. Det er tidligere sket, samme dag som EMA kom med sin anbefaling.

En embedsmand fra EMA siger mandag til det italienske medie Sole 24 Ore, at agenturet formentlig ikke kan komme med en afgørelse før maj.

- Sputnik V er en vaccine, der fortjener universel interesse. Vi er glade for at samarbejde med selskabet bag, og lad os se, om vi kan bruge vaccinen i Europa, siger embedsmanden Marco Cavaleri ifølge Tass.

- Jeg tror ikke, at vi er klar, før april slutter, lyder det.

Det videnskabelige tidsskrift The Lancet offentliggjorde i februar resultater, der viser, at Sputnik-vaccinen er sikker og over 90 procent effektiv.

3,5 millioner personer i Rusland har modtaget begge stik med Sputnik V.

EU-landene Slovakiet og Ungarn har allerede købt doser af den russiske vaccine, mens også Tjekkiet har vist interesse i vaccinen.