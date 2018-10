EU-ledere tror fortsat på aftale efter brexitmøde

EU's ledere forlader sent onsdag aften topmødet i Bruxelles uden en aftale for brexit. De tager heller ikke hjem med en dato for et eventuelt ekstra brexit-topmøde i november.

Det siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven, på vej ud fra mødet.

- Der var ingen sensationer. Vi har besluttet ikke at fastsætte en dato for et ekstra topmøde. Vi har fuld tillid til chefforhandler Michel Barnier og hans forhandlingshold.

- Vi er kommet langt, men ikke tilstrækkeligt langt. Med lidt mere tid bør det være muligt at finde en løsning, siger Stefan Löfven.

Flere medier skriver, at der blandt EU-lederne er enighed om at afholde et ekstra topmøde, når og hvis chefforhandler Michel Barnier vurderer, at der er betydelige fremskridt i forhandlingerne.

Før mødet var der ikke tiltro til, at en aftale ville blive landet. Derfor er det heller ikke en slukøret Sebastian Kurz, der er forbundskansler for Østrig, som forlader mødet.

- Jeg er fortsat optimistisk i forhold til, at brexitspørgsmålet bliver løst inden for de næste uger og måneder, siger han.

Ifølge Hollands premierminister, Mark Rutte, var der en god stemning til mødet.

- Vi respekterer alle hinanden, og Theresa May er en formidabel politiker. Jeg er stadig forsigtig optimist, siger han.

Det er dog ikke ensbetydende med, at de øvrige EU-lande ikke stadig forbereder sig på et scenarie uden en aftale for briternes exit.

- Vi arbejder tæt sammen for at være forberedte på et "no-deal"-scenarie, samtidig med at vi ikke forventer eller håber på det, siger Mark Rutte.

EU's stats- og regeringscheferne mødes igen torsdag. Her er brexit dog ikke på dagsordenen.

De skal derimod diskutere emner som migration og intern sikkerhed, før det europæiske topmøde fra om eftermiddagen bliver til et europæisk-asiatisk topmøde med deltagelse af asiatiske regeringschefer.