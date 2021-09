EU og AstraZeneca indgår forlig i strid om vaccineleverancer

EU og AstraZeneca har indgået et forlig i en sag om manglende vaccineleverancer.

Dermed slipper parterne for at tage slagsmålet ved en belgisk domstol, som der ellers var lagt op til.

Det oplyser EU-Kommissionen fredag.

Forliget betyder, at AstraZeneca skal have leveret samlet 300 millioner vaccinedoser til EU inden udgangen af marts 2022. Det er den mængde vaccinedoser, som var aftalt i den oprindelige kontrakt med EU.

De første 100 millioner doser er allerede leveret. De næste 135 millioner doser skal være leveret inden udgangen af året. Og de sidste 65 millioner doser skal altså være EU i hænde før april 2022.

EU-Kommissionen indledte en sag mod AstraZeneca i april, fordi den britiske vaccineproducent ikke levede op til sin kontrakt om vaccineleverancer til EU.

Derudover manglede AstraZeneca ifølge EU en 'troværdig' plan for at sikre, at leverancer ville nå frem i tide.

Selv om mange lande i EU er kommet langt i processen med at vaccinere borgere mod coronavirus, er leverancerne af de mange millioner vacciner stadig vigtig.

Det understreger Stella Kyriakides, som er EU-kommissær for sundhed.

- Dagens aftale om forlig garanterer leveringen af de resterende 200 millioner coronavaccinedoser fra AstraZeneca til EU.

- Vi nåede i denne uge den vigtige milepæl om at have færdigvaccineret 70 procent af EU's voksne befolkning.

- Men der er betydelige forskelle på vaccinationsindsatsen i vores medlemslande. Og derfor er den fortsatte tilgængelighed af vacciner, herunder AstraZenecas, fortsat vital, siger hun i en meddelelse.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, meddelte tirsdag, at 70 procent af EU's voksne befolkning var færdigvaccineret. De 70 procent er et mål, som blev sat ved begyndelsen af året.