EU og fire lande i Sydamerika er enige om frihandelsaftale

EU og fire lande i den sydamerikanske blok Mercosur nåede fredag til enighed om et udkast til en frihandelsaftale.

Det bekræfter alle parterne over for nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Aftalen sker, mens der er spændinger mellem USA og Europa på handelsområdet, efter at USA's præsident, Donald Trump, har truet med at lægge told på Europas bileksport til USA.

- Midt i internationale handelsspændinger sender vi i dag (torsdag red.) et stærkt signal sammen med vores Mercosur-partnere om, at vi går ind for regelbaseret handel, siger formanden for EU-kommisionen, Jean Claude Juncker, ifølge AP.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, skriver på Twitter, at EU-Mercosur-aftalen er historisk - en af de vigtigste aftaler nogensinde for hans land.

Aftalen er indgået efter næsten 20 års forhandlinger. Den fjerner handelshindringer og bidrager til øget eksport fra begge parter.

EU-Kommissionen siger, at aftalen tager hensyn til beskyttelse af arbejderes rettigheder, miljøet samt høje standarder for fødevarer.

Mercosur blev grundlagt i 1991 og består af Argentina, Uruguay, Paraguay og Brasilien. Aftalen mellem de fire lande skal fremme frihandel og den frie bevægelighed.

EU indledte forhandlinger med Mercosur-landene i 2000, og de intensiverede forhandlingerne, efter præsident Donald Trumps valgsejr i 2016, hvor EU begyndte at lægge mere vægt på at få flere globale handelspartnere.

Denne intensivering har også ført til en frihandelsaftale med Canada samt aftaler med Mexico og Japan.

Forhandlingerne er blandt andet blevet vanskeliggjort ved, at EU har været bekymret for, at de europæiske lande ville blive oversvømmet af billigt kød fra Sydamerika, mens Mercosurlandene har været skeptiske over for at åbne op for visse industrisektorer - for eksempel bilindustrien.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, sagde tidligere i denne måned, at en frihandelsaftale med Mercosur var hendes vigtigste prioritet.

Brasiliens regering siger, at aftalen er en historisk ramme om relationerne mellem Mercosur og EU.

- Aftalen vil eliminere toldafgifter på import af landbrugsvarer - blandt andet juice, pulverkaffe og frugter, mens producenter i Brasilien af kød, sukker og ætanol får bedre adgang til det europæiske marked.

Frihandelsaftalen er den største EU nogensinde har indgået. Alt i alt vil den dække et marked bestående omkring 800 millioner mennesker.

EU-Kommissionen har forhandlet på vegne af EU's 28 medlemslande. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har tidligere truet med at gå imod en frihandelsaftalen, hvis den undergraver Parisaftalen.

Diskussionerne om landbrugsprodukter er knyttet til vanskelige miljø- og klimaspørgsmål i forbindelse med beskyttelsen af regnskoven i Amazonas.

Venezuela var tidligere med i Mercosur, men det kriseramte land blev suspenderet i 2016.