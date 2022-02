EU og USA lover sanktioner efter Putins træk i Østukraine

EU fordømmer 'på det kraftigste' Ruslands anerkendelse af Lugansk og Donetsk som uafhængige republikker.

Regionerne ligger i det østlige Ukraine og er styret af pro-russiske separatister.

Fordømmelsen sker i en erklæring fra EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU-præsident Charles Michel.

- Dette skridt er et groft brud på international lov såvel som Minsk-aftalerne.

- Unionen vil reagere med sanktioner mod dem, som er involveret i denne ulovlige handling, hedder det i erklæringen.

Minsk-aftalerne er fra 2014. Aftalen blev i sin tid indgået for at sikre ro i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. De selverklærede republikker Lugansk og Donetsk ligger i Donbass-regionen.

Også USA varsler sanktioner. Det fremgår af en erklæring fra Det Hvide Hus. Her oplyses det, at USA havde forventet sådan et træk fra Rusland. Derfor er man klar til at reagere med det samme.

USA's præsident, Joe Biden, vil udstede en ordre, som 'vil forbyde nye investeringer, handel og finansiering af amerikanske personer til, fra eller i' regionerne.

Det siger talsperson i Det Hvide Hus Jen Psaki i erklæringen. Sanktionerne vil blive uddybet nærmere senere, oplyses det.

I erklæringen fra EU gentager EU-cheferne unionens støtte til Ukraine. Det gælder både, hvad angår Ukraines 'uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet'.

Også toppen i Nato fordømmer det seneste træk fra Ruslands side i den anspændte situation.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, mener, at Rusland forsøger at skabe et påskud for at invadere Ukraine. Lignende kritik af Ruslands ageren under konflikten har han og øvrige vestlige stormagter også fremført tidligere.

- Moskva fortsætter med at puste til konflikten i det østlige Ukraine ved at sørge for økonomisk og militær støtte til separatisterne.

- Det er også et forsøg på at skabe et påskud for at invadere Ukraine endnu en gang, siger han i en erklæring.

Han tilføjer, at Rusland ødelægger forsøgene på at finde en løsning på konflikten. Derudover mener han - ligesom EU's ledere - at Rusland bryder Minsk-aftalerne.