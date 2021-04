EU opjusterer sit mål for CO2-udledning inden 2030 markant

EU-forhandlere har indgået en foreløbig aftale om et nyt klimamål.

Det oplyser embedsmænd fra Europa-Parlamentet og EU-landene i en erklæring tidligt onsdag morgen.

Parlamentarikere og medlemslande er således blevet enige om at reducere CO2-udledningen med mindst 55 procent inden 2030.

Det er en markant forskel fra det nuværende mål, der lyder på en reduktion på 40 procent sammenlignet med 1990-niveauet.

Aftalen mellem repræsentanter for de 27 medlemslande, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen er kommet i stand efter månedlange, frugtesløse forhandlinger bag lukkede døre.

- Dette er et skelsættende øjeblik for EU og et stærkt signal til verden: Vores engagement i et klimaneutralt EU vil styre vores politikker de næste 30 år, skriver EU's klimakommissær, Frans Timmermans, på Twitter.

- Det her er en god dag for folket og planeten, tilføjer han.

EU-Parlamentet ønskede oprindeligt en reduktion af drivhusgasser på 60 procent samt en strengere beregningsmetode, men tidligt onsdag morgen har parlamentets forhandlere altså accepteret det mål på 55 procent, som EU's stats- og regeringsledere satte i slutningen af 2020.

Et af de vigtigste stridspunkter i forhandlingerne har været spørgsmålet om, hvorvidt samt i hvilket omfang de mængder af kuldioxid, som er lagret i skove, planter og jord, skal medregnes.

Eftersom at aftalen er indgået mellem politiske repræsentanter for institutionerne, er de enkelte EU-landes regeringer samt EU-Parlamentet fortsat nødt til formelt at godkende den.

Gruppen De Grønne, som danske Margrete Auken (SF) sidder i, er skuffet over resultatet af forhandlingerne.

- Med dette klimamål og denne klimalov mister Den Europæiske Union sin banebrydende rolle inden for klimabeskyttelse, siger medlem af parlamentet for De Grønne Michael Bloss.

Selv om De Grønne er utilfreds med aftalen, vil gruppen ikke på egen hånd have nok stemmer til at blokere for lovforslaget.