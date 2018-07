EU sender robot til Mars: Du kan navngive den

Den Europæiske Rumorganisation sender en banebrydende robot til Mars, og nu kan du være med til at give den et navn

Snart er NASA ikke de eneste med et omvandrende laboratorie på Mars.

Den Europæiske Rumorganisation har nemlig bekendtgjort, at de også vil sende en robot til Mars. De har tilmed startet en konkurrence, hvor alle og enhver kan give deres bud på, hvad robotten skal hedde. Den skal både indsamle prøver og analysere dem.

Robotten skal bygges af Storbritanniens Rumagentur, og det er måske derfor, at konkurrencen ikke er lavet som en afstemning. Det gik som bekendt helt galt, da der skulle findes et navn til et videnskabeligt undervandsfartøj, som endte med navnet Boaty Mcboatface.

Der skal bores efter viden

Den nye robot skal ikke bare fise rundt på den røde planets overflade, men derimod bore sig ned igennem overfladen for at finde ny viden. Den største del af den endnu unavngivne robots mission er, at undersøge om der er spor efter liv under overfladen.

Robottens energi vil komme fra solpaneler, der kan foldes ind og ud efter behov. FOTO: ESA.

Robotten, der skal indsamle prøver og selv analysere dem, vil være fuldstændig automatisk. Solpaneler kommer til at stå for energien om dagen, mens robotten lever af sine batterier om natten, skriver ESA.

Muligheden for at navngive den historiske robot blev annonceret af astronatuten Tim Peake, som ser frem til den lovende mars-mission.

- Mars er en fascinerende planet. Det er et sted hvor både mennesker og robotter vil arbejde sammen i fremtiden for at skaffe ny viden. Det er en vigtig brik i søgen efter liv i Universet.

- Den unavngivne robot er en essentiel del af den rejse. Nu spørger vi jer om at blive en del af den her spændende mission ved at navngive robotten, der vil udforske Mars' overfalde, sagde han på et pressemøde.

Du kan deltage i konkurrencen ved at klikke her.

Da jeg var ung og drømte om

Leder af menneskelig og teknologisk udforskning af rummet ved Den Europæiske Rumorganisation, David Parker, er måske den, der ser mest frem til den kommende mission.

- Da jeg var lille og drømte om at udforske Mars, ville den her mission have været det rene Science Fiction. Målet er at få viden tilbage, som kan gøre gavn for menneskeheden. Vi håber konkurrencen vil inspirere folk til at tænke på udforskning af Mars, og gøre den til et mere realistisk mål for den brede befolkning, siger han.

Vinderen bliver fundet i december 2018.