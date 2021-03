EU starter vurdering af russisk coronavaccine

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er begyndt at kigge på data for den russiske coronavaccine Sputnik V. Det oplyser EMA i en meddelelse.

Vaccinen er udviklet af forskningsinstituttet Gamaleya, som endnu ikke har ansøgt om at få vaccinen godkendt i EU, hvilket vil være næste skridt, hvis den skal godkendes. Det oplyser EMA.

Under coronaudbruddet har EMA åbnet for, at vaccineproducenter kan indsende data fra forsøg med vacciner, inden de sender en ansøgning. Det er for at kunne godkende vaccinen hurtigere end normalt.

Testet på Putins datter

Sputnik-vaccinen var den første coronavaccine, som blev godkendt i verden.

Det skete i august, men eksperter påpegede dengang, at det var på et meget spinkelt grundlag - blandt andet fordi vaccinen ikke var testet i et fase 3-forsøg, som normalt er proceduren, når man skal udvikle ny medicin.

Alligevel annoncerede Ruslands præsident, Vladimir Putin, at man snart ville begynde at vaccinere befolkningen, og at hans egen datter havde været blandt de få testpersoner i de første test - og at hun havde det fint.

Efterfølgende har russerne gennemført et stort fase 3-studie, hvor vaccinen har vist en effektivitet på knap 92 procent. Studiet er blevet offentliggjort i det ansete lægetidsskrift The Lancet.

Den russiske vaccine er blevet solgt til flere andre lande, som gladeligt har taget imod vaccinen. Både EMA og Lægemiddelstyrelsen i Danmark har dog hele tiden haft fokus på, at de ville have adgang til den russiske data bag vaccinen, før de kunne tage stilling til, hvorvidt man ville overveje vaccinen i EU.

Foreløbig er vacciner fra tre vaccineproducenter godkendt til brug i Danmark: Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca. Derudover forventes en vaccine fra Johnson&Johnson at blive godkendt af EMA i næste uge. Der har dog tidligere været meldinger om, at de første leverancer af vaccinen først ventes at komme til Danmark i april.